Taj mahal में आज मिलेगी फ्री एंट्री, इस खास कारण से दिया जा रहा है ये मौका

डीएनए हिंदी: यदि आप आगरा का ताजमहल (Taj Mahal) देखना चाहते हैं और वहां लगने वाले टिकट के खर्च व उसकी लंबी लाइनों से घबराते हैं तो यह मौका आपके लिए है. कल यानी शनिवार (19 नवंबर) को ताज महल में आप बिना किसी टिकट के बेधड़क एंट्री लेकर घूम सकते हैं. यह ऑफर महज ताजमहल तक ही सीमित नहीं है बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Archaeological Survey of India) ने अपने सभी संरक्षित स्मारकों व इमारतों में 19 नवंबर को बेटिकट एंट्री यानी मुफ्त में घूमने की व्यवस्था की है. यह मौका ASI ने वर्ल्ड हेरिटेज वीक (World Heritage Week)की शुरुआत के मौके पर दिया है, जिसका आयोजन हर साल 19 से 25 नवंबर तक किया जाता है.

"Entry will be free for all at Archaeological Survey of India monuments on 19 Nov to mark commencement of World Heritage Week," tweets Archaeological Survey of India pic.twitter.com/77smyCl9tC