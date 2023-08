DSP Murder: तीन महीने बाद था डीएसपी मांजू का रिटायरमेंट, बेटा कनाडा में पढ़ता है और बेटी है बैंक अफसर

डीएनए हिंदी : हरियाणा (Haryana) के नूंह (पूर्व नाम मेवात) जिले में खनन माफिया ने मंगलवार को सरेआम डंपर से रौंदकर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) सुरेंद्र सिंह मांजू (Surendra Singh) की हत्या कर दी. मांजू महज तीन महीने बाद ही पुलिस की नौकरी से रिटायर होने वाले थे. उनके छोटे भाई अशोक मांजू के मुताबिक, सुरेंद्र के दो बच्चे हैं. उनकी बेटी बंगलूरू में एक बैंक में अफसर है, जबकि उनका बेटा इस समय कनाडा में पढ़ाई कर रहा है. कोऑपरेटिव बैंक में अफसर के तौर पर कार्यरत अशोक ने कहा कि उन्होंने आज सुबह ही सुरेंद्र से बात हुई थी. इसके बाद उन्हें इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिली, जिससे वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए हैं. तावड़ू इलाके में पंचगांव की पहाड़ियों में हुई इस इस जघन्य घटना से पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है.

हिसार जिले के रहने वाले थे डीएसपी, सभी भाई सरकारी कर्मचारी

डीएसपी सुरेंद्र का परिवार कुरुक्षेत्र में रह रहा है, लेकिन मूल रूप से वे हिसार जिले का सारंगपुर गांव के रहने वाले थे. वे 8 भाई थे, जिनमें सुरेंद्र का नंबर तीसरा था. दो भाई का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है. सभी भाई सरकारी नौकरियों में ही हैं.

Haryana | "I spoke with him today only. He was retiring this year. He has two children," says Ashok Manju, younger brother of DSP probing illegal mining mowed down in Nuh pic.twitter.com/P5R3t6BfSm