Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

झारखंड के लातेहार में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया. एक शादी समारोह से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई. जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा महुआडांड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओरसा घाटी के पास हुआ. बस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गई.

जानकारी के मुताबिक, यात्री शादी समारोह में शामिल होने बाद लातेहार जिले के लोध इलाके में स्थित अपने गांव लौट रहे थे. ओरसा घाटी के घुमावदार और ढलान वाले रास्ते पर बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वह सड़क से नीचे पलट गई. हादसे में बस में सवार अधिकांश यात्री बुरी तरह घायल हो गए. बस पर 70 से भी ज्यादा लोग सवार थे.

मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले राहत और बचाव कार्य में जुट गए. स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला और अपने निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाने में मदद की. सूचना पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया.

महुआडांड़ के एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही महुआडांड़, गारू और नेतरहाट की स्वास्थ्य टीमों को एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर भेजा गया. उनके निर्देश पर पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट किया गया, ताकि घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

एसडीएम के अनुसार, अब तक 25 से अधिक घायलों को महुआडांड़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है. कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.

प्रशासन के अनुसार, घायलों की संख्या और मृतकों के आंकड़े की पुष्टि चिकित्सकीय जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी. प्रारंभिक तौर पर घाटी में बस के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है. तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही की जांच की जा रही है. हादसे के बाद ओरसा घाटी मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया.

