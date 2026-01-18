FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 

कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeभारत

भारत

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

झारखंड़ में हादसा उस वक्त हुआ जब बस 70 से ज्यादा लोगों को लेकर एक शादी समारोह से वापस लौट रही थी. मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 18, 2026, 07:36 PM IST

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

Latehar accident

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

झारखंड के लातेहार में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया. एक शादी समारोह से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई. जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा महुआडांड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओरसा घाटी के पास हुआ. बस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गई.

जानकारी के मुताबिक, यात्री शादी समारोह में शामिल होने बाद लातेहार जिले के लोध इलाके में स्थित अपने गांव लौट रहे थे. ओरसा घाटी के घुमावदार और ढलान वाले रास्ते पर बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वह सड़क से नीचे पलट गई. हादसे में बस में सवार अधिकांश यात्री बुरी तरह घायल हो गए. बस पर 70 से भी ज्यादा लोग सवार थे.

मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले राहत और बचाव कार्य में जुट गए. स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला और अपने निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाने में मदद की. सूचना पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया.

महुआडांड़ के एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही महुआडांड़, गारू और नेतरहाट की स्वास्थ्य टीमों को एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर भेजा गया. उनके निर्देश पर पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट किया गया, ताकि घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

एसडीएम के अनुसार, अब तक 25 से अधिक घायलों को महुआडांड़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है. कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.

प्रशासन के अनुसार, घायलों की संख्या और मृतकों के आंकड़े की पुष्टि चिकित्सकीय जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी. प्रारंभिक तौर पर घाटी में बस के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है. तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही की जांच की जा रही है. हादसे के बाद ओरसा घाटी मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
MORE
Advertisement