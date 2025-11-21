FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में विभागों के बंटवारे में संजय टाइगर को मिला श्रम संसाधन विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना और खेल मंत्रालय और प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और पर्यावरण विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला

IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Homeभारत

भारत

पिछले साल भी क्रैश हुआ था एक तेजस फाइटर जेट, जानें तब क्या वजह सामने आई थी?

भारत का तेजस फाइटर प्लेन दुबई एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. पिछले साल मार्च में भी यह जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास के दौरान क्रैश हो गया था...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 21, 2025, 05:32 PM IST

पिछले साल भी क्रैश हुआ था एक तेजस फाइटर जेट, जानें तब क्या वजह सामने आई थी?

Tejas Crash in Pokhran

दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस दुर्घटना में फाइटर पायलट के निधन की खबर है. हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो. इससे पहले साल 2024 में भी यह लड़ाकू विमान 12 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. अधिकारियों ने इस दुर्घटना के पीछे की वजह इंजन का बंद होना बताया था.  दुर्घटनाग्रस्त एलसीए एमके-1 ने जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं के भारत शक्ति अभ्यास के दौरान एक दूसरे तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरी थी, जिसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

नवंबर 2023 में पीएम मोदी ने उड़ाया था तेजस विमान

नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एलसीए एमके-1 तेजस में उड़ान भरी थी. वह करीब 30 मिनट तक इस लड़ाकू विमान में उड़ान भरते रहे. पीएम मोदी ने इस अनुभव को अविश्वसनीय रूप से समृद्ध बताया था. साथ ही उन्होंने देश की स्वदेशी सैन्य क्षमताओं की भी प्रशंसा की थी.

बता दें इंडियन एयरफोर्स ने जुलाई 2016 में अपना पहला तेजस विमान शामिल किया था. पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं और इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ रुपये में 83 एमके-1ए लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था. 

तेजस क्या है?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की वेबसाइट पर दिए गए डिटेल्स के मुताबिक तेजस 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे आक्रामक हवाई सहायता, निकट युद्ध और जमीनी हमले के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है. यह जमीनी और समुद्री अभियानों में सक्षम है जो इसे भारत के सबसे अनुकूलनीय स्वदेशी प्लेटफार्मों में से एक बनाता है. तेजस फैमिली में वायु सेना और नौसेना दोनों के लिए एकल-सीट वाले लड़ाकू संस्करण के साथ ही हर सर्विस के लिए दो-सीट वाले प्रशिक्षक संस्करण शामिल हैं.

एचएएल की वेबसाइट के अनुसार यह सबसे एडवांस संस्करण है. इसमें एईएसए रडार, रडार चेतावनी और आत्म-सुरक्षा जैमिंग के साथ एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट, एक डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफ़ंक्शन डिस्प्ले, एक कंबाइंड इंट्रोगेटर, ट्रांसपोंडर सिस्टम और एक आधुनिक रेडियो अल्टीमीटर के साथ-साथ कई दूसरे सिस्टम हैं जो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मजबूत बनाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
