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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन था आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज? पाकिस्तान में हुई मौत... 26/11 मुंबई हमले की बनाई थी योजना

लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है. भारत में मुंबई 26/11 हमले की योजना बनाने में उसकी अहम भूमिका थी. वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा सदस्य था.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 10, 2026, 02:20 PM IST

कौन था आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज? पाकिस्तान में हुई मौत... 26/11 मुंबई हमले की बनाई थी योजना

कारी सईद अब्दुल अजीज (इमेज क्रेडिट- X)

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  • लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज की हुई मौत 
  • पाकिस्तान में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई सईद अब्दुल अजीज की मौत
  • भारत में हुए मुंबई 26/11 हमले की योजना बनाने में थी भूमिका 
  •  लश्कर-ए-तैयबा की एक खास यूनिट का इंचार्ज था अब्दुल अजीज 
     

लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज की पाकिस्तान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी मौत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद के गेट के पास गिरने से हुई. बताया जाता है कि मस्जिद पहुंचने से कुछ देर पहले उसने किसी अनजान जगह पर खाना खाया था. स्थानीय प्रशासन ने जहर से उसकी मौत की संभावना जताई है. 

कौन था आतंकी सईद अब्दुल अजीज?

अजीज की मौत 8 अगस्त को हुई. उसकी मौत से अचानक हुई मौत से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है. वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक अहम सदस्य था. वह लश्कर की एक खास यूनिट का इंचार्ज था. इसके अलावा वह जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम करने और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने का काम करता था.

कैसे हुई मौत?

कमांडर कारी सईद अब्दुल ने नमाज पढ़ने के लिए कुबा मस्जिद पहुचने से पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था. इसके बाद वह अचानक मस्जिद के गेट पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. हालांकि अभी तक उसके मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. कारी सईद लश्कर के उस यूनिट का भी इंचार्ज था, जो जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिवारों की मदद करता था.

मुंबई 26/11 हमले की बनाई थी योजना 

मुंबई 26/11 हमले की योजना बनाने में उसने अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा भारत में हुए कई आतंकी हमलों में भी उसकी भूमिका थी. यह भी बताया जाता है कि वह भारत में आतंकी घुसबैठ में भी अहम भूमिका निभाता था.    

क्या कारी सईद ही हत्या हुई?

उसकी अचानक मौत की खबर ऐसे समय में आई है, जब लश्कर के एक बड़े सदस्य ने दावा किया है कि अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ही संगठन के करीब 30 सदस्यों को मार डाला है. एक वीडियो में रिजवान हनीफ यह दावा करता दिख रहा है कि पिछले तीन-चार सालों में, उनके संगठन के कई सदस्यों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) के अलग-अलग हिस्सों में मार दिया गया. 

पहली बार किया कबूल

यह पहली बार है जब लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े किसी आतंकवादी ने ऐसी हत्याओं की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है. लश्कर-ए-तैयबा पर अल-कायदा और तालिबान से संबंध होने के कारण 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया था. उसे भारत ने एक खतरनाक आतंकी संगठन घोषित किया है. 

कितना बड़ा है लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क?

हाफिज मुहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है. यह दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है. इस आतंकी संगठन ने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है. इसका मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बताया जाता है. यह इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाता है और आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी संचालित करता है.

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