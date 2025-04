Jammu Kashmir landslide: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, 100 से अधिक लोगों को बचाया गया है. हालांकि, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

रामबन जिले के धरमकुंड क्षेत्र में भारी बारिश के बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. कई घर डूब गए, जबकि कई घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा. करीब 100 लोग इस बाढ़ में फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित निकाला गया. रातभर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण रामबन और शहर के आसपास के इलाकों में कई भूस्खलन हुए, जिसके चलते नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया. इस घटना में तीन लोगों की जान चली गई. वहीं, कुछ परिवारों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है.

उधमपुर से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर बीती रात रामबन क्षेत्र में भारी बारिश, ओलों की बारिश, तेज हवाएं और कई स्थानों पर भूस्खलन के बारे में बताया. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे रामबन के उपायुक्त बसीर-उल-हक चौधरी से संपर्क में हैं और जिला प्रशासन की तत्परता और सरहानीय कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसने कई जानें बचाईं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी.

रामबन जिले के बनिहाल इलाके में जगह लैंडस्लाइड घटनाएं हुई हैं. इसकी वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया. सैंकड़ों वाहन फंसे हुए हैं किश्तवाड़-पद्दर मार्ग भी बंद हैं. इस रूट पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है.

