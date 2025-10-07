Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 15 की मौत, रेस्क्यू जारी

Bilaspur Landslide news: हिमाचल प्रदेश में तहसील झंडुत्ता के बल्लू घाट के पास यात्रियों से भरी एक बस लैंडस्लाइड के चपेट में आ गई. बस के ऊपर पत्थर और मलबा गिर गया.

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत (Photo:IANS)

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. तहसील झंडुत्ता के बल्लू घाट के पास यात्रियों से भरी बस लैंडस्लाइड के चपेट में आ गई. इस हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. जबकि कई लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि बस में 30 यात्री सवार थे. हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

Bilaspur, Himachal Pradesh: A landslide of debris and rocks buried a private bus near Ballu Bridge in Jhanduta sub-division. One child and three others have been rescued and hospitalised pic.twitter.com/HxB1pwrpLV — IANS (@ians_india) October 7, 2025

(खबर अपडेट हो रही है)