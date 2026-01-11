FacebookTwitterYoutubeInstagram
'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Weak Eyesight: दुनियाभर में सबसे ज्यादा इन देशों के लोगों की आंखें हैं कमजोर, 90 फीसदी बच्चे लगाते हैं चश्मा

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

भारत

'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब' स्कैम में आरोप तय किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है. आइए जातने है कि उन्होंने क्या कहा.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 11, 2026, 04:18 PM IST

land for job scam

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब' स्कैम में आरोप तय किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है. रविवार को उन्होंने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है. एक राजनीतिक दल को तबाह करने के लिए सरकार हथकंडे अपनाती है. सुधाकर सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हर दो-तीन साल में नए मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं. इस 'लैंड फॉर जॉब' स्कैम में अब तीसरी चार्जशीट दायर की गई है. जब पहली चार्जशीट दायर की गई थी, तो हमारे नेताओं को बरी कर दिया गया था.

यह उसी मामले में तीसरी चार्जशीट 

दूसरी चार्जशीट भी दायर की गई थी और एक बार फिर हमारे नेताओं को बरी कर दिया गया. अब यह उसी मामले में तीसरी चार्जशीट है. आप देखेंगे कि हर बार जब मामले की सुनवाई होती है, तो कोर्ट उसे सुनता है और फिर उन्हें बरी कर देता है." सुधाकर सिंह ने कहा, "मोहन भागवत के बयान से साफ है कि वह मौजूदा सरकार से बहुत असंतुष्ट हैं. उनके पाले-पोसे और आगे बढ़ाए गए भाजपा नेताओं के अब दुनिया में कहीं भी कोई सार्थक संबंध या हैसियत नहीं दिखती. आज कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है. विदेश नीति निचले स्तर पर है, जहां प्रधानमंत्री का भी कोई सम्मान नहीं रहा है."

अंतरराष्ट्रीय नेताओं के बयान 

राजद सांसद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नेताओं के बयान, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति या नाटो देश के राष्ट्राध्यक्ष, लगातार प्रधानमंत्री के विरुद्ध बात करते हैं.
राजद सांसद ने राम मंदिर में एक कश्मीरी व्यक्ति के घुसने की घटना को 'छोटी बात' करार दिया. उन्होंने कहा, "ये छोटी-मोटी बातें हैं. धार्मिक स्थल आस्था के केंद्र होते हैं, जहां लोग स्वाभाविक रूप से आते हैं और हम भी वहां जाते हैं. जब भी हम तीर्थयात्रा पर जाते हैं, तो हम उस देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करते हैं. 

अगर कोई हिंदू बनना चाहता है...

अगर कोई हिंदू बनना चाहता है या हिंदू धार्मिक स्थलों पर पूजा करने आता है तो इसमें अपमान या सुरक्षा को खतरे की बात कहां से आती है?" उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति आए और स्थल को तोड़ दे, अपमान वह होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर प्रांगण में आकर पूजा करे तो उसमें आपत्ति कैसे हो सकती है?"

आईएएनएस

आईएएनएस

 

 

