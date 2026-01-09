थम नहीं रहीं लालू परिवार की मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने पूरे परिवार को माना दोषी

लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है. अब उनके पूरे परिवार पर कोर्ट में आरोप तय हो गए है. हांलाकि इस मामले में 52 लोगों को मुक्त भी किया गया है.

लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की फैमिली को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में कोर्ट में लालू के पूरे परिवार पर आरोप तय हो गए हैं. इसके अलावा, बेटे तेज प्रताप, बेटे तेजस्वी और बेटी हेमा के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं. ये भी आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त भी किया है.

पत्नी और बेटा-बेटियां भी इस मामले में शामिल

जांच के दौरान, इस केस में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटे तेजस्वी यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव सहित कुल 98 लोगों को आरोपी बनाया गया था. अब जाके इस केस में लालू यादव के परिवार के सदस्यों पर आरोप तय हो गए हैं.

आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला

बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला, कथित भ्रष्टाचार का केस है. यह साल 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे. आरोप है कि लालू यादव ने अपने रेल मंत्री के पद का गलत इस्तेमाल किया और इसके जरिए रेलवे के 'ग्रुप-डी' के पदों पर नियुक्तियां की. अब गौर करने वाली बात ये है कि इन नियुक्तियों के बदले उन्होंने और उनके परिवार ने उम्मीदवारों से रियायती दरों पर या गिफ्ट के तौर पर जमीनें हासिल की थीं.

कितने साल की हो सकती है सजा

अब जब आरोप तय हो गया है तो सजा के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा ने INDIA TV से बताया, 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 8, 9, 11, 12 और 13, ये सभी लगे हुए हैं. इन सभी में 7 साल तक की सजा का प्रावधान का है. वहीं, धारा 467, 468 और 471 भी हैं तो कुल मिलाकर इनको अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है, अगर सारी सजाएं एक साथ चलती हैं. लेकिन सजा अगर एक के बाद एक शुरू करने वाला कोई ऑर्डर अदालत देती है तो इसमें ये सजा बढ़ भी सकती है.'

