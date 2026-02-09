Kanpur Lamborghini Car Accident: कानपुर में रफ्तार का कहर, नशे में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैंबोर्गिनी से सड़क पर मचाया तांडव

Kanpur News: कानपुर के वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार लैंबोर्गिनी ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार उछलकर कई फीट ऊपर हवा में चला गया.

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते रविवार दोपहर सड़क पर लापरवाही और रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला. वीआईपी रोड पर एक लग्जरी कार की तेज रफ्तार ने कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक महंगी स्पोर्ट्स कार को नशे की हालत में चलाया जा रहा था, जिसने सड़क पर चल रहे और खड़े वाहनों को टक्कर मार दी. इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

लैंबोर्गिनी कार की रफ्तार बेहद तेज थी

दरअसल, यह घटना दोपहर करीब 3:15 बजे रेव-3 मॉल के पास हुई. चश्मदीदों ने बताया कि लैंबोर्गिनी कार की रफ्तार बेहद तेज थी. आरोप है कि कार मशहूर तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा चला रहा था और वह नशे में था. कार ने सबसे पहले एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद सड़क किनारे खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लगी. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार उछलकर कई फीट ऊपर हवा में चला गया. इसके बाद कार मोटरसाइकिल को कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई और आखिरकार एक बिजली के खंभे से टकराकर रुकी. इस हादसे में कुल छह लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ को मामूली चोटें लगी हैं.

यह कार करीब 6 करोड़ रुपये की बताई जा रही है

यह कार करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की बताई जा रही हैआरोप है कि हादसे के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की. उसके साथ मौजूद बाउंसर उसे बचाने में जुट गए, लेकिन गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया. भीड़ के आक्रोश में लैंबोर्गिनी के शीशे टूट गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से सुरक्षित निकाला. घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त लैंबोर्गिनी को कब्जे में ले लिया है. आरटीओ रिकॉर्ड के अनुसार, यह कार करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की बताई जा रही है और दिल्ली के रोहिणी इलाके में रजिस्टर्ड है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

