IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. अब इस केस में मुकदमा चलेगा और कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी.

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच IRCTC घोटाले ने लालू परिवार को कानूनी मुसीबत में डाल दिया है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इससे स्पष्ट हो गया है कि अब इस केस में मुकदमा शुरू होगा और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा.

अपराध स्वीकार करने से इनकार

कोर्ट ने इस केस में आरोप तय करते हुए IPC की धारा 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) शामिल की है. आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा केवल लालू प्रसाद यादव पर लागू हुई है. अदालत ने आरोपियों से पूछा कि क्या वे अपना अपराध मानते हैं, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार किया. लालू परिवार ने कोर्ट में कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे, जबकि राबड़ी देवी ने इस केस को गलत बताया.

लालू यादव की जानकारी में साजिश

कोर्ट ने माना कि इस घोटाले की योजना में लालू यादव की जानकारी में साजिश हुई थी और आरोपी व्यापक साजिश का हिस्सा थे. कोर्ट ने यह भी माना कि कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अत्यंत कम कीमत पर जमीन मिली, जिससे परिवार को कुछ फायदा पहुंचा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट में पेश हुए. उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद रहे. वह दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए थे.

यह भी पढ़ें: Bihar: बिहार चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, BJP-JDU बराबर सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र

CBI ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2004 से 2014 के बीच भारतीय रेलवे के BNR होटलों को IRCTC से बिहार की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर देने की प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई थी. चार्जशीट में IRCTC के तत्कालीन महाप्रबंधक, सुजाता होटल्स और चाणक्य होटल के मालिकों का भी नाम शामिल है. बहहरहाल, इस फैसले के बाद IRCTC घोटाले का मुकदमा अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और यह बिहार चुनाव के माहौल में राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र बन सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.