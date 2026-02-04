ललितपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, सड़क पर फेंकी बोतलें दुकानों में की तोड़फोड़, देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो यूपी के ललितपुर का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि आक्रोश में आई महिलाओं ने कई लीटर शराब सड़क पर बहा दी है. आइए जातने हैं क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वायरल हो रहे वीडियो में महिलाएं सड़क पर शराब की बोतलें फेंकती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल ये पूरा मामला ललितपुर के महरौनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खितवांस है. यहां पर शराब के खिलाफ स्थानीय महिलाओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिलाओं और ग्रामीणों ने दुकानों का ताला तोड़कर अंदर रखी शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक कर नष्ट कर दिया.

ललितपुर-महरौनी मुख्य मार्ग पर फेंकी शराब की बोतलें

ये घटना मंगलवार की बताई जा रही है. वीडियो में महिलाएं शराब की दुकान से बोतलें ललितपुर-महरौनी मुख्य मार्ग पर फेंकती हुई नजर आ रही है. जानकारी के अनुसार इस गांव की महिलाएं भी गांव में शराब की दुकान नहीं चाहती, जिसको लेकर वह पिछले करीब चार महीना से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपने गांव से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रही हैं. मंगलवार को भी शराब की दुकान हटवाने के लिए करीब दो दर्जन से अधिक महिलाएं कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां उन्होंने संबंधित अफसरों को ज्ञापन सौंपा. लेकिन जब किसी तरह की कार्रवाई नहीं की तो फिर महिलाओं ने ये कदम उठाया.

महिलाओं का मानना, शराब समाज और भविष्य के लिए जहर

प्रदर्शन कर रही महिलाएं शराब को अपने परिवार, समाज और भविष्य के लिए जहर मान रही हैं. वह कहती है कि शराब ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, पति आए दिन मारपीट करते हैं और घर का सामान भी उठकर बेच देते हैं. इन्हीं हरकतों से परेशान आकर महिलाएं प्रशासन से लगातार गांव से शराब का ठेका हटवाने की मांग कर रही थी. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने करीब आधा सैकड़ा से अधिक शराब की पेटियों को सड़क पर फेंककर बोतलें तोड़ दीं. अंग्रेजी शराब की दुकानों में रखी शराब को भी नष्ट कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही महरौनी कोतवाली समेत मुख्यालय से भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया.

इस घटना में संलिप्त सभी पर होगी कार्यवाई

इस घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सीओ महरौनी रक्षपाल सिंह ने बताया कि मामले में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि प्रकरण में संलिप्त सभी अभियुक्तों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.