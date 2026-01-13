FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

Homeभारत

भारत

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जनवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है. पात्र महिलाओं को इस बार भी 1500 रुपये मिल सकते हैं. बताते चलें, स्टेटस ऑनलाइन और बैंक के जरिए चेक किया जा सकता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 13, 2026, 06:10 PM IST

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

लाडली बहना योजना

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना लाखों महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहारे का जरिया बन चुकी है. घर के रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी जरूरतों में यह राशि बड़ी मदद देती है. 31वीं किस्त जारी होने के बाद अब महिलाओं की नजरें 32वीं किस्त पर टिकी हैं. सवाल यही है कि जनवरी में यह किस्त कब आएगी, कितनी रकम मिलेगी और कैसे कंफर्म करें कि पैसा खाते में आएगा या नहीं.

32वीं किस्त का इंतजार

दरअसल, लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त दिसंबर महीने में पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी. पिछली बार 9 दिसंबर को यह राशि भेजी गई थी, जिसके बाद अब 32वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2026 में यह किस्त जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास महिलाओं के खातों में पैसे आ सकते हैं. 

हर महीने 1500 रुपये की सहायता

इस योजना के तहत फिलहाल हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जा रही है. शुरुआत में यह राशि 1000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और दिसंबर 2025 से इसे 1500 रुपये कर दिया गया. इस तरह एक साल में महिलाओं को करीब 18 हजार रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिल रही है. गौरतलब है कि, लाडली बहना योजना से इस समय 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं. सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में इस राशि को और बढ़ाने की योजना है और लक्ष्य है कि 2028 तक इसे 3000 रुपये प्रतिमाह किया जाए.

यह भी पढ़ें: अब ब्लिंकिट-जेप्टो पर 10 मिनट में नहीं मिलेगा सामान, सरकार ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए हटाई टाइम लिमिट 

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना

योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे छोटे-बड़े खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो मध्य प्रदेश की निवासी हों. इसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं. महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है. वहीं, जिन महिलाओं या उनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है, सरकारी कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त करता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
Vastu For Roti:घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
MORE
Advertisement