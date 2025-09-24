Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील

Leh Protest: लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों और बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया. वहीं सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल भी समाप्त कर दी.

Leh Protest: लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लेह में चल रहे आंदोलन ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया. इस आंदोलन में जरिए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के कार्यालयों के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी और दफ्तरों के आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं कई बाहन भी आग में झोंक दिए. जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े. इसी बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त कर दी.

प्रदर्शन के दौरान पूरा शहर बंद

बता दें कि इस प्रदर्शन को दौरान पूरा शहर बंद रहा. इस आंदोलन से जुड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारी एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में एकत्र हुए और लेह शहर से होते हुए मार्च निकाला और सड़के जाम करना शुरू कर दी. पूर्ण राज्य की मांग (स्टेटहुड) व छठी अनुसूची के समर्थन में नारेबाजी भी की. अब तक तो सब ठीक था लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय पर पथराव किया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के अंदर फर्नीचर में भी आग लगा दी.

सोनम वांगचुक ने छोड़ी भूख हड़ताल

ये सब देखते हुए सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से शांति बनाए रखने और हिंसा बंद करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से बहुत दुख हो रहा है कि लेह में हिंसा हुई. पुलिस वाहनों और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया. यह सब हमारे आंदोलन को ही नुकसान पहुंचाता है. मैं युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस पागलपन को रोकें. साथ ही उन्होंने कहा कि देश और लद्दाख की शांति को देखते हुए अपनी भूख हड़ताल भी खत्म करने का ऐलान करता हूं.

