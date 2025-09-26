Add DNA as a Preferred Source
Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी

Shardiya Navratri Kanya Pujan: नवरात्रि पर कन्याओं को भूल से भी न दें ये 6 उपहार, नाराज हो जाएंगी मां दुर्गा 

तो क्या Saudi Arab के गले लगकर Pakistan ने Islamic NATO का श्रीगणेश किया है? आइये समझें

Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन

IND vs PAK Final: एशिया कप के इतिहास में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल, जानें कब और कहां खेला जाएगा खिताब मैच

डायबिटीज मरीजों को खाना ही नहीं, पानी पीने के समय का भी रखना चाहिए ध्यान, जानें क्या है सही टाइम

Ladakh protest: लद्दाख हिंसा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई पुलिस

नेपाल के बाद अब इस देश में Gen-Z का बवाल, सरकार ने टेके घुटने वापस लिया अपना फैसला

Friday Remedies:खूब कमाने पर भी चढ़ रहा है कर्ज तो शुक्रवार को गलती से भी न करें ये काम, आर्थिक तंगी से मिल जाएगी मुक्ति

PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

भारत

Ladakh protest: लद्दाख हिंसा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई पुलिस

Sonam Wangchuk News: लद्दाख में हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए क्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. लद्दाख पुलिस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई है.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 26, 2025, 04:37 PM IST

Ladakh protest: लद्दाख हिंसा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई पुलिस

Sonam Wangchuk Arrest: बीते दिनों लेह में हुई हिंसा में करीब 4 लोगों की जान गई वहीं सैकडों लोगों के घायल होने की खबर है. इसी बीच प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए क्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल लद्दाख पुलिस लेह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर ले गई हैं. वांगचुक को सरकार ने ‘भड़काऊ बयान’ देने के लिए दोषी ठहराया है, जिसके बाद लद्दाख में हिंसा भड़क गई थी.

लद्दाख पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार 

बता दें कि सोनम वांगचुक को डीजीपी एस, डी, सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की रात एक बयान में आरोप लगाया था कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और ‘राजनीति से प्रेरित’ कुछ ऐसे लोग, जो सरकार और लद्दाखी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति से खुश नहीं हैं, उनके ‘भड़काऊ बयानों’ की वजह से भीड़ हिंसक हो गई. इतना ही नहीं सरकार सोनम वांगचुक के एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिग भी रोक चुकी हैं. 

यह भी पढ़ें- Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

 

सरकार के आरोपो को किया खारिज

हालांकि जलवायू कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गृह मंत्रालय द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को एकदम खरीज कर दिया है. उन्होंने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने को ‘बलि का बकरा’ बनाने की रणनीति बताया है. उन्होंने बताया, “ये कहना कि यह (हिंसा) मेरे या कांग्रेस द्वारा भड़काई गई थी, समस्या के मूल से निपटने के बजाय बलि का बकरा ढूंढ़ने जैसा है, और इससे कोई हल नहीं निकलेगा.”
 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

