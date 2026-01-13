FacebookTwitterYoutubeInstagram
अब स्वैगी से लेकर जैप्टों तक 10 मिनट में नहीं कर सकेंगे डिलीवरी, सरकार ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए हटाई टाइम लिमिट

SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

भारत

अब स्विगी से लेकर जैप्टों तक 10 मिनट में नहीं कर सकेंगे डिलीवरी, सरकार ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए हटाई टाइम लिमिट 

सरकार ने 10 मिनट में डिलीवरी हटाने का आदेश दे दिया है. सरकार के आदेश के तुरंत बाद ब्लिंकिट ने अपनी वेबसाइट से 10 मिनट में डिलीवरी की टैग लाइन हटा दी है. 

नितिन शर्मा

Updated : Jan 13, 2026, 03:15 PM IST

अब स्विगी से लेकर जैप्टों तक 10 मिनट में नहीं कर सकेंगे डिलीवरी, सरकार ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए हटाई टाइम लिमिट 
अब जैप्टों से लेकर स्विगी और ब्लिंकिट तक 10 मिनट की डिलीवरी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है. सरकार ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को टाइम लिमिट को हटाने का आदेश दिया है.केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला सुनाया है. 

कंपनियों ने तुरंत लिया एक्शन

जानकारी के अनुसार, कंपनियों ने भी सरकार को सलाह दी है कि वे डिलीवरी टाइम लिमिट को अपने विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा देंगे.केंद्रीय मंत्री की सलाह के बाद ब्लिंकिट ने तत्काल प्रभाव के कदम उठाते हुए 10-मिनट डिलीवरी क्लेम को अपने ब्रांड प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. इसका मतलब है कि कंपनी अब डिलीवरी के लिए 10 मिनट की टाइमलाइन को फिक्स नहीं करेगी.

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शेयर किया था वीडियो

हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा डिलीवरी पार्टनरों के सामने आने वाली चुनौतियों को लगातार उजागर किया जाता रहा है.सोमवार को चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे राजधानी की सड़कों पर एक डिलीवरी पार्टनर के रूप में एक दिन बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो उन्होंने गिग वर्करों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बनाया था. कोरोना के बाद 10 -मिनट डिलीवरी यानी क्विक कॉमर्स तेजी से लोकप्रिय हुआ है. इसमें प्लेटफॉर्म शहर के अलग-अलग इलाकों में डार्कस्टोर खोलकर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी को राइडर्स के जरिए पूरी करते हैं. मौजूदा समय में इस सेक्टर में ब्लिंकिट, जेप्टो, बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट और स्विगी जैसे बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं.

पारंपरिक कॉमर्स में अलग और फास्ट होती है सर्विस

क्विक कॉमर्स पांरपरिक कॉमर्स की अपेक्षा काफी अलग होता है. पांरपरिक कॉमर्स में उत्पादों की डिलीवरी में कई दिन लग जाते हैं, जबकि क्विक कॉमर्स में यह काम कुछ मिनटों में ही हो जाता है.हाल ही में नए साल के अवसर पर क्विक कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर्स ने कठिन काम करने की परिस्थितियों, कम वेतन और प्रतिकूल माहौल के चलते हड़ताल की थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
