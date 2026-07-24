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भारत

ड्रोन, लड़ाकू विमान... हवा में ही ढेर कर देगा कुशा मिसाइल सिस्टम, S-400 से क्यों हो रही तुलना, जान लें इसकी ताकत

कुशा मिसाइल सिस्टम लड़ाकू विमान, स्टेल्थ विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड हथियार और कुछ श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है.

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Neelam

Updated : Jul 24, 2026, 02:46 PM IST

ड्रोन, लड़ाकू विमान... हवा में ही ढेर कर देगा कुशा मिसाइल सिस्टम, S-400 से क्यों हो रही तुलना, जान लें इसकी ताकत

भारत ने किया कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण (Image Source: X/Ministry of Defence)

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कुशा मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण के साथ भारत ने रक्षा क्षमता मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है. गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया. यह भारत के स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस प्रोग्राम 'प्रोजेक्ट कुशा' के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. इससे न सिर्फ रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम पर भारत की निर्भरता कम होगी, बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से भी भारत की सुरक्षा मजबूत होगी.

सुदर्शन चक्र तक के सफर का पहला पड़ाव
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की अहमियत को बढ़ा दिया है, जो छोटे ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक हवा से आने वाले खतरों से निपट सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर अपने संबोधन में 2035 तक ऐसा ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करने की बात कही थी, जिसे उन्होंने सुदर्शन चक्र नाम दिया था और ये टेस्ट सुदर्शन चक्र तक के सफर का पहला पड़ाव है. कुशा प्रोजेक्ट के तहत तीन सरफेस-टू-एयर मिसाइल विकसित की जानी हैं, जिनकी रेंज 150 से 350 किमी तक होगी. 

  • LR-SAM- M1: रेंज 150 किमी
  • LR-SAM- M2: रेंज 250 किमी
  • LR-SAM- M3: रेंज 350 किमी

क्यों हो रही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से तुलना?
प्रोजेक्ट कुशा की तुलना रूस के S-400 से इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों का उद्देश्य लंबी दूरी से आने वाले हवाई हमलों को रोकना है. यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, जिसे लड़ाकू विमान, स्टेल्थ विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड हथियार और कुछ श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है. इससे भारत की रूस से आयातित S-400 पर निर्भरता कम होगी. हालांकि, डीआरडीओ ने इसे S-400 का सीधा विकल्प नहीं बताया है, लेकिन लंबी मारक क्षमता और आधुनिक वायु रक्षा क्षमताओं की वजह से दोनों की तुलना की जा रही है.

  • दोनों लंबी दूरी से होने वाले हवाई हमलों को रोकने में सक्षम
  • रूस के S-400 पर भारत की निर्भरता कम होगी
  • दोनों लंबी मारक क्षमता और आधुनिक रक्षा क्षमताओं से लैस

कैसे काम करेगा यह मिसाइल सिस्टम

  • कुशा प्रोजेक्ट में इंटरसेप्ट मिसाइलों की गति 5.5 मैक रहने की उम्मीद.
  • आधुनिक रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क आधारित कमांड.
  • इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा इस्तेमाल.
  • इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल (IACCS) से जुड़कर एक साथ कई हवाई खतरों की पहचान और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम होगा.
  • लंबी दूरी और अलग-अलग ऊंचाईयों पर हवाई खतरों को रोक सकता है.

 

यह भी पढ़ें:- CJP Protest: प्रचंड विरोध के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से क्‍यों खड़ी है मोदी सरकार, उनमें क्‍या है ऐसा खास, जानें वजह

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