दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की नतीजें अब पूरी तरह से साफ हो गए हैं. इन चुनावों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हार पर आम आदमी पार्टी के खेले में सन्नाटा छा गया है. इस हार पर केजरीवाल के कई पुराने साथियों की प्रतिकियाएं सामने आ रही हैं. इस लिस्ट में हिंदी के जाने-माने कवि कुमार विश्वास का भी नाम शामिल है. परिणाम घोषित होने के बाद उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है भाजपा दिल्ली के मतदाताओं की आशा और उम्मीदों पर खरी उतरेंगी.

भगवान की बड़ी कृपा रही कि मै इस सर्कस से बाहर आ गया

इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि मुझ पर राजाराम और भगवान कृष्ण की बड़ी कृप्या रही जो मै समय रहते इस सर्कस से बाहर आ गया. कुमार विश्वास ने कहा कि 'जब हमें मनीष सिसोदिया के जंगपुरा से हारने की खबर मिली तो मेरी अराजनीतिक पत्नी रो पड़ीं. क्योंकि मनीष ने उसी से कहा था कि अभी तो है ताकत. मेरी पत्नी ने जवाब में कहा था कि भइया ताकत सदैव तो नहीं रहती. मैं उन्हें गीता भेजूंगा.

#WATCH | On #DelhiElectionResults, former AAP leader & poet Kumar Vishwas says, "I congratulate the BJP for the victory and I hope that they'll work for the people of Delhi... I have no sympathy for a man who crushed the dreams of AAP party workers. Delhi is now free from him...… pic.twitter.com/RffWg98Sg3