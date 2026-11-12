जुलाई में एनकाउंटर से बचा मोहम्मद लतीफ भट कौन? कुलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर, हो रही तलाश

Kulgam Attack: कुलगाम में सीआरपीफ कैंप पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां लतीफ भट की तलाश कर रही हैं. उसकी तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है.

कुलगाम में 11 नंवबर को सीरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ

आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए हैं

Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF कैंप पर हुए हमले के बाद 22 साल का मोहम्मद लतीफ भट सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह दक्षिण कश्मीर में सक्रिय इकलौता स्थानीय आतंकी है. CRPF कैंप पर हमले में उसकी भूमिका होने का शक है. सुरक्षा एजेंसी श्रीनगर से लेकर दक्षिण कश्मीर तक उसकी तलाश कर रही है.



लतीफ सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर इसलिए है, क्योंकि वह कभी आम जिंदगी जी रहा था. उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में दाखिला लिया और कुछ समय तक शीशे लगाने यानी ग्लेजिंग का काम भी किया. साल 2025 की शुरुआत में वह अचानक घर छोड़कर कहीं लापता हो गया. इसके बाद उसका नाम आतंकी संगठनों से जुड़ने लगा. न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार पुलिस ने अगस्त 2025 में लतीफ पर 15 लाख रुपये इनाम घोषित किया था.

कैसे आतंकी नेटवर्क से जुड़ा लतीफ?

मोहम्मद लतीफ भट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ख्रेवां चादर गांव का रहने वाला है. उसने अशमुजी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की. इसके बाद कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी.

कॉलेज छोड़ने के बाद उसने कुछ समय तक शीशे लगाने का काम किया. 2025 की शुरुआत में घर छोड़ दिया और कहीं गायब हो गया. नवंबर 2025 में कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) नाम के संगठन ने उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की घोषणा की थी. बाद में उसका नाम लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के नेटवर्क से भी जुड़ा.

#WATCH | Kulgam, J&K: Cordon and search operation continues in the area after attack on CRPF personnel yesterday; Security forces are carrying out extensive searches to trace and apprehend the attackers. https://t.co/ALs4xu33DQ — ANI (@ANI) November 12, 2026

एनकाउंटर में बच निकला

लतीफ भट के आतंकी बनने के पीछे लश्कर ऑपरेटिव जाकिर अहमद गनई की भूमिका बताई जाती है. दोनों को 2 जुलाई 2026 को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक निगरानी कैमरे में साथ देखा गया था. इसके बाद पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया. इस कार्रवाई में जाकिर गनई मारा गया, लेकिन लतीफ सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने में सफल रहा.

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जाकिर की मौत के बाद लतीफ दक्षिण कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को सक्रिय रखने की कोशिश कर रहा है. उसके साथ स्थानीय मददगारों और ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क होने की आशंका भी जताई गई है.

पुलिसकर्मी और मजदूरों की हत्या का आरोप

लतीफ पर जुलाई 2026 में हुए दो हमलों में शामिल होने का आरोप है. 22 जुलाई को अनंतनाग के व्यस्त मार्केट में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के हेड कांस्टेबल अशिक हुसैन की हत्या कर दी गई थी. इसके 9 दिन बाद 31 जुलाई को कुलगाम के किलम गांव में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले दो गैर-स्थानीय मजदूरों को गोली मारी गई. दोनों मजदूरों की बाद में मौत हो गई. पुलिस इन दोनों घटनाओं में लतीफ की भूमिका की जांच कर रही है. इन हमलों के बाद ही उसे पकड़ने के लिए 15 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी.

कश्मीर विदेशी आतंकियों की मौजूदगी

जम्मू-कश्मीर पुलिस के रिकॉर्ड में लतीफ को घाटी का इकलौता सक्रिय स्थानीय आतंकी बताया गया है. इसका मतलब यह नहीं है कि घाटी में आतंकी खतरा खत्म हो गया है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, करीब 30 पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर से जुड़े आतंकी घाटी के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे हो सकते हैं. वहीं पुलिस ने विदेशी आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई है.

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