सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है, जिसमें से तीन-चार लोग उतरते हुए हैं, उनमें लतीफ और उमर भी शामिल हैं.

कुलगाम हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमले से पहले की उनकी मूवमेंट कैद हो गई. दोनों आतंकियों उमर नासिर डार और लतीफ भट को सुरक्षाबलों ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था. लतीफ भट का मारा जाना लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वह कश्मीर घाटी में उनका आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर था. उस पर 15 लाख रुपये का इनाम था.

साथी उमर के साथ घूमता नजर आया लतीफ भट

यह सीसीटीवी फुटेज कुलमाग अटैक से एक दिन पहले 10 नवंबर का है, जिसमें एक गाड़ी से दोनों आतंकी, उमर और लतीफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है, जिसमें से तीन-चार लोग उतरते हैं, उनमें लतीफ और उमर भी शामिल हैं. इसके बाद दोनों साथ आगे जाते नजर आ रहे है.

#WATCH | J&K | CCTV footage reveals the movements of Umar Nisar Dar and LeT Commander Lateef Bhat before the Kulgam CRPF attack on 10th November (Video source: Special arrangement) https://t.co/04OUrN9SDf — ANI (@ANI) November 17, 2026

15 सेकेंड में 25-30 राउंड फायरिंग

11 नवंबर को कुलगाम में नाके पर तैनात सीआरपीएफ जवानों पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी. दोपहर 2.15 बजे फुटपाथ पर तैनात जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई. जवानों ने भी डटकर मुकाबला किया और हमलावर मौके से भाग गए. इस फायरिंग में तीन सीआरपीएफ जवान घायल हो गए थे. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें करीब 25-30 राउंड फायरिंग रिकॉर्ड हुई.

ठीक पांच दिन बाद कुलगाम अटैक का लिया बदला

लतीफ भट लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर्स में से एक था. वह घाटी में हुए कई हमलों से जुड़ा था, जिसमें इस साल जुलाई में कुलगाम में प्रवासी मजदूरों की हत्या भी शामिल है. 11 नवंबर के हमले के बाद सुरक्षाबल लतीफ और उमर की तलाश में थे. पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत दोनों को को मार गिराने के लिए एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया. इस दौरान आंतकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई.

कौन था लतीफ भट?

22 साल का लतीफ भट कुलगाम के ख्रेवन चादर गांव का रहने वाला था. बताया जाता है कि वह नवंबर 2025 में अपना घर छोड़कर लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था. वह किश्तवाड़ जिले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) बॉबी चंद और यशपाल कुमार की हत्या में भी शामिल था. दोनों एसपीओ ड्यूटी पर जाते समय जंगल वाले रास्ते से लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी तलाशी शुरू की गई और कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शव जंगल में मिले. उन्हें सिर और पेट में गोली मारी गई थी.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया था लतीफ

मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था. एक विदेशी आतंकवादी और बाकी बचे साथियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान अभी जारी है. पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है. लतीफ भट का मारा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है. लतीफ भट सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने छोटे स्तर के हमले करके वहां से सुरक्षित निकल जाने का तरीका सीख लिया था. हमले के बाद वह स्थानीय आबादी के बीच घुल-मिल जाता था, जिससे उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया था. पिछले एक साल में वह लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक बहुत ही अहम मोहरा बन गया था.

लश्कर-ए-तैयबा अपने प्रॉक्सी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) के नाम से हमले करता है. लतीफ को पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश मिलते थे. आईएसआई लतीफ भट की मदद से कश्मीर में अपना स्थानीय नेटवर्क और मजबूत करना चाहती थी. लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ यह ऑपरेशन शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद शुरू किया गया था. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सटीक और बहुत असरदार होने चाहिए.

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