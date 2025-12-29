FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी राष्ट्रपति-रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत | यूक्रेन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया | एक साथ 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर अटैक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी

Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

Homeभारत

भारत

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस एक बार फिर सुर्खियों में है. दोषी पूर्व विधायक की बेटी के बयान ने बहस को नया मोड़ दे दिया है. बेटी ऐश्वर्या ने पिता को निर्दोष बताते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत सोशल मीडिया पर कहानियां गढ़ी जा रही हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 29, 2025, 09:25 PM IST

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

कुलदीप सेंगर, ऐश्वर्या सेंगर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के केंद्र में आ गया है. दोषी ठहराए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बहस तेज हो गई है. इस बीच उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने खुलकर सामने आकर अपने पिता के पक्ष में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को निर्दोष बताया, बल्कि यह भी कहा कि इस मामले में तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को तरजीह दी जा रही है. कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने पिता को निर्दोष बताते हुए कहा कि केस में सबूतों को नजरअंदाज किया गया है. उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एकतरफा कहानी चलाई जा रही है. 

उनके पिता ने कोई अपराध नहीं किया

देश में उन्नाव रेप केस को लेकर एक बार फिर माहौल गरमा गया है. पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग तेज है, वहीं दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अपने पिता के समर्थन में बड़ा दावा किया है. ऐश्वर्या सेंगर ने कहा कि उनके पिता ने कोई अपराध नहीं किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि उनके पिता ने गलत नजर से भी देखा हो, तो उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए. यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा से राहत देते हुए जमानत दी थी.  हालांकि, इस फैसले पर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में ऐश्वर्या ने कहा कि पिछले आठ साल से उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उनके मुताबिक, केस से जुड़े कई अहम सबूतों को लगातार नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने दावा किया कि पीड़िता ने घटना के समय को कई बार बदला और सीबीआई की कॉल डिटेल रिपोर्ट यह दिखाती है कि उनके पिता उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर चल रही बहस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, जबकि उनके परिवार को भी लगातार मानसिक दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. 

यह भी पढ़ें: कुलदीप सिंह सेंगर पर फैसले से पहले CJI ने क्यों किया हवलदार और पटवारी का जिक्र? यहां समझें पूरा पेच

देश की नजरें आगे के फैसले पर टिकी हैं

उन्होंने पीड़िता के उस बयान को भी खारिज किया, जिसमें जान को खतरा बताया गया था. ऐश्वर्या के अनुसार, पीड़िता को सुरक्षा मिली हुई है और उनके परिवार की ओर से किसी तरह का खतरा नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे पुरानी राजनीतिक और पारिवारिक रंजिश है. ऐश्वर्या का कहना है कि अगर उनके पिता राजनीति में नहीं होते, तो शायद यह मामला इतना लंबा नहीं खिंचता. फिलहाल, मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और देश की नजरें आगे के फैसले पर टिकी हैं.

इनपुट- आईएएनएस 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?  
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
Dream Interpretation: सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
MORE
Advertisement