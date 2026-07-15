इसमें हर्ज क्या है? बस इतना कहकर कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC ने टाल दी सुनवाई, जानें पूरा मामला

एक हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट योगेश्वरन ने बेंच से कहा कि वह नहीं चाहते कि कोर्ट बातचीत के बारे में आदेश में कुछ भी दर्ज करे, क्योंकि यह वादियों के बीच हो रही थी और अनौपचारिक है.

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद की 12 अगस्त तक के लिए टली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक हिंदू पक्ष

हाईकोर्ट ने एक पक्ष को इस वाद में श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि बनाया था

हिंदू पक्ष का दावा- कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर को गिराकर औरंगजेब ने बनवाया था शाही ईदगाह

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर हिंदू पक्षों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाने के बाद कि किसका मुकदमा मुख्य मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त तक के लिए सुनवाई टाल दी है. यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2025 के उस फैसले के खिलाफ दाखिल हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक अन्य वाद में एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिध माना था. अब इस फैसले के खिलाफ दूसरा हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन और इस विवाद में एक अन्य हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील पीवी योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजय कुमार ने कहा, 'अगर दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत चल रही है, तो हम मामले की सुनवाई टाल देंगे.' एडवोकेट योगेश्वरन ने बेंच से कहा कि वह नहीं चाहते कि कोर्ट बातचीत के बारे में आदेश में कुछ भी दर्ज करे, क्योंकि यह वादियों के बीच हो रही थी और अनौपचारिक है.' इस पर जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि मामले को कई बार स्थगित किया जा चुका है और इस बार इसे तभी स्थगित किया जा सकता है जब पक्षों के बीच कोई बात चल रही हो.

कोर्ट ने वकीलों से कहा, 'हम पक्षों को बातचीत के लिए बाध्य नहीं करने जा रहे हैं. अगर कुछ चल रहा है, तो उसे आदेश में भी दर्ज किया जा सकता है. इसमें क्या हर्ज है? खैर.' इसके बाद कोर्ट ने 12 अगस्त तक के लिए सुनवाई टाल दी.

क्या था हाईकोर्ट का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्षों की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. ताजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 जुलाई, 2025 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक हिंदू पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि माने जाने की अनुमति दे दी थी. इस पक्ष ने मथुरा में विवादित जगह से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील करते हुए एक अलग मुकदमा दायर किया है. इस पक्ष की यह भी अपील थी कि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े बाकी सभी मुकदमों के लिए उनकी अर्जी को 'प्रतिनिधि मुकदमा' माना जाए.

पीड़िता पक्ष का क्या कहना है?

हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए कहा था कि इसके बाद, वाद नंबर 17 को प्रतिनिधि वाद माना जाएगा और उसकी सुनवाई और फैसला सबसे पहले किया जाएगा. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ही पीड़ित हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. पीड़ित हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जब मथुरा की अदालत से वाद से जुड़े सभी दीवानी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया, तब उनकी अर्जी को मुख्य मुकदमा माना गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने एक दूसरे पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानकर गलती की है.

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद क्या है?

मथुरा में श्रीकृष्ण के जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है. हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह को मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनवाया था. मथुरा की अदालत के 20 से ज्यादा दीवानी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जा चुका है और वे वहां सुनवाई के लिए लंबित हैं.

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