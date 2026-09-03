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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Janmashtami: मथुरा-वृंदावन में कब मनेगी जन्माष्टमी? नोट कर लें सही तारीख और समय

Krishna Janmashtami 2026: मथुरा-वृंदावन में कब मनेगी जन्माष्टमी? जानें सही तारीख, निशिता काल पूजा मुहूर्त, बांके बिहारी मंदिर और राधारमण मंदिर के दर्शन का समय.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 03, 2026, 07:36 AM IST

Janmashtami: मथुरा-वृंदावन में कब मनेगी जन्माष्टमी? नोट कर लें सही तारीख और समय

देशभर में चल रहीं जन्माष्टमी की तैयारियां (Image- ANI)

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ब्रज की पावन भूमि पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. मथुरा की जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के ऐतिहासिक मंदिरों तक, हर तरफ एक अलग ही उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है. वैसे तो पूरा देश कान्हा के जन्मदिन के जश्न में डूबने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रज के अलग-अलग मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने की परंपराएं भी थोड़ी अलग हैं?

कुछ मंदिरों में कान्हा का जन्म आधी रात को मनाया जाता है, तो कुछ जगहों पर दिन में ही ठाकुरजी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है. आपको बताते हैं इस साल मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी कब और कैसे मनाई जाएगी.

मथुरा और वृंदावन में कब है जन्माष्टमी? 

इस साल मथुरा और वृंदावन समेत पूरे देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. पंचांग के हिसाब से भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर को तड़के 2:25 बजे से शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12:13 बजे तक रहेगी.

उदयातिथि की मान्यता के कारण जन्माष्टमी 4 सितंबर को ही मनाई जाएगी. इस दिन रोहिणी नक्षत्र रात 11:04 बजे तक रहेगा. इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को पूरे ब्रज में बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाएगा.

राधारमण मंदिर में दिन में ही मनेगी जन्माष्टमी

वृंदावन के प्रसिद्ध राधारमण मंदिर की परंपरा बाकी मंदिरों से काफी अलग है. जहां ज्यादातर मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को मनाया जाता है, वहीं राधारमण मंदिर में ठाकुरजी का प्राकट्य उत्सव दिन में ही मना लिया जाता है. 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से मंदिर में महाअभिषेक शुरू होगा.

लगभग दो घंटे तक चलने वाले इस खास अनुष्ठान में ठाकुरजी का दूध, दही, शहद, शक्कर, गुड़ और औषधियों से अभिषेक किया जाएगा. इसके अलावा शाहजी मंदिर और राधा दामोदर मंदिर में भी दिन के समय ही जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है.

बांके बिहारी मंदिर में आधी रात को होगा पंचामृत अभिषेक 

वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की रात 12 बजे कान्हा का भव्य पंचामृत अभिषेक किया जाता है. हालांकि, इस खास पूजा और अभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है. मंदिर के सेवायत अपनी बरसों पुरानी परंपराओं के अनुसार ही यह गुप्त पूजा और बाकी धार्मिक अनुष्ठान पूरा करते हैं.

निशिता काल में होगा बाल-गोपाल का जन्म 

मथुरा के पंचांग के अनुसार, कान्हा के जन्म का सबसे शुभ यानी निशिता काल का समय 4 सितंबर की रात 11:56 बजे से शुरू होकर 5 सितंबर को तड़के 12:41 बजे तक रहेगा. आधी रात को जन्म की परंपरा मानने वाले मंदिरों में इसी दौरान मुख्य पूजा, अभिषेक, आरती और जन्म का मुख्य उत्सव मनाया जाएगा.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर उमड़ेगा भक्तों का सैलाब 

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर 4 सितंबर को बहुत ही भव्य स्तर पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट सुबह 5:30 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि हर कोई कान्हा के जन्म के दर्शन कर सके. इसके अलावा प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, चंद्रोदय मंदिर और रंगजी मंदिर में भी खास सजावट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर हैं. 

ये भी पढ़ें- आज का मौसम 3 सितंबर: UP-बिहार और दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किल

 

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