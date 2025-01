कोलकाता रेप-मर्डर केस में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में ममता सरकार ने हाईकोर्ट से आरोपी को सजा-ए-मौत देने की मांग की है.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए हत्याकांड पर फैसला आ चुका है. कोर्ट ने केस में आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है. हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार इस फैसले से खुश नहीं है. ममता सरकार ने हाई कोर्ट में दोषी को सजा-ए-मौत दिए जाने की अपील की है. इससे पहले दोषी को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी.

फैसले से खुश नहीं ममता सरकार

ममता बनर्जी ने कहा था कि इसके लिए उनकी सरकार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. सोमवार को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, ममता सरकार उम्रकैद की सजा से खुश नहीं हैं और ममाले में आरोपी के लिए फांसी की सजी की मांग की है.

ये भी पढ़ें-MP News: सुहगरात पर ससुराल वालों ने चेक कराई दुल्हन की वर्जिनिटी, थाने पहुंची महिला ने दर्ज कराया केस

क्या बोलीं सीएम ममता

सोमवार को ट्रायल कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया था. ममता बनर्जी ने कहा था, "मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला. हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं. हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती."

In the R.G. Kar junior doctor's rape and murder case, I am really shocked to see that the judgement of the Court today finds that it is not a Rarest of Rare case!



I am convinced that it is indeed a rarest of rare case which demands capital punishment. How could the judgement…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 20, 2025

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "मैं यह देखकर वास्तव में हैरान हूं कि आज कोर्ट के फैसले में पाया गया है कि यह Rarest of Rare मामला नहीं है. मुझे पूरा यकीन है कि यह वास्तव में Rarest of Rare मामला है, जिसके लिए मृत्युदंड की जरूरत है."

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.