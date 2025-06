कोलकाता रेप केस पर पश्चिम बंगाल में मचे बवाल के बीच मिसोजिनी यानी महिला विरोधी सोच पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की आपस में ठन गई है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा ने रेप के लिए पीड़ित छात्रा को ही जिम्मेदार ठहराया था. TMC ने दोनों नेताओं के बयान से किनारा कर लिया. पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने दोनों नेताओं के बयान की कड़ी निंदा की है.

कोलकाता रेप केस सामने आने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्ज़ी ने विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का रेप करे तो आप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या स्कूलों में पुलिस तैनात करें? एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट ने रेप किया. उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा?'

TMC विधायक मदन मित्रा एक कदम और आगे बढ़ गए और विक्टिम को ही रेप का जिम्मेदार बता दिया. कहा, 'यह घटना लड़कियों के लिए संदेश है कि अगर कॉलेज बंद होने के बाद कोई बुलाए तो मत जाओ. इससे कुछ भला नहीं होगा. अगर लड़की वहां गई नहीं होती, तो ये घटना होती ही नहीं.'

दोनों नेताओं की विवादित टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी की TMC पर गंभीर आरोप लगाए.

TMC ने कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयान से किनारा कर लिया. पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया, 'साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए गंभीर अपराध पर सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी खुद को उनकी टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा करती है. इस विषय पर उनके विचार पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं.'

Misogyny in India cuts across party lines. What differentiates @AITCofficial is that we condemn these disgusting comments no matter who makes them. https://t.co/2AQ59fQK4w