सागर ने 5 साल पहले पत्नी के सिर पर हथौड़ा मार दिया था, जिसके बाद वो अलग हो गई और बेटा-बहू के साथ रहने लगी थी.

कोलकाता में एक व्यक्ति ने 85 साल की मां को घर पर ही गला घोंटकर मार डाला. हत्या के बाद आरोपी बेटे ने इमरजेंसी नंबर 100 पर कॉल किया और पुलिस को बुलाकर गुनाह कबूल कर लिया.

67 साल का इंजीनियर सागर घोष कोविड महामारी के दौरान बेरोजगार हो गया था और उसके बाद उसे कोई काम नहीं मिला. आमदनी के नाम पर सिर्फ नीचे वाले फ्लोर से आने वाला किराया था. सागर को लगता था कि वो अपनी मां की देखभाल नहीं कर पा रहा है और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी.

कोरोनाकाल में बेरोजगार हो गया था आरोपी

टीओआई के मुताबिक, सागर घोष ने पुलिस से कहा, 'मेरी इनकम का कोई जरिया नहीं है. कोरोना के टाइम में मेरी नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से मां की देखभाल नहीं कर पा रहा था.'

आरोपी ने बहन के लिए भी चिट्ठी लिखी, जोकि उसके साथ ही रहती थी, लेकिन किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी. उसने लिखा- 'मैंने मां को मार दिया. मैंने उसे फ्री कर दिया. जब तुम घर पर लौटोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं मिलूंगा.'

बेटे ने रस्सी से घोंटा मां का गला: पुलिस

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सुबह करीब 11 बजे अपनी मां उमा रानी घोष का सफेद रस्सी से गला घोंट दिया. इस वारदात को उसने हफीज मोहम्मद इशाक रोड पर घर के फर्स्ट फ्लोर पर अंजाम दिया.

एसीपी दीप नारायण गोस्वामी ने कहा, 'आरोपी ने 100 नंबर पर कॉल किया और घटना के बारे में बताया. उसे लोकल पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तारी से पहले फिंगर प्रिंट और फोटोग्राफ भी सबूत के तौर पर लिए गए हैं.'

डीसीपी बेहला ईशानी पॉल ने बताया कि आरोपी अपनी मां का इलाज नहीं करा पा रहा था. रोजाना के महंगे खर्च से वो परेशान थ, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया. मां की बढ़ती उम्र की वजह से आरोपी ने मां की हत्या कर दी.

पत्नी के सिर पर भी मारा था हथौड़ा

सागर और उसकी पत्नी अलग-अलग रहते हैं. उसने 5 साल पहले पत्नी के सिर पर हथौड़ा मार दिया था, जिसके बाद वो अलग हो गई थी और बेटा-बहू के साथ रहने लगी थी. इसके बाद सागर अपनी बहन और मां के साथ रहता था.

पड़ोसी बोले- जब से पत्नी छोड़कर गई, अकेले में रहता था

पड़ोसियों का कहना है कि सागर अकेले में रहना ही पसंद करता था, जबसे उनकी पत्नी छोड़कर गई थी. उनका व्यवहार बहुत ही अजीब था. वो मां के साथ टहलने निकल जाता था. उसी इलाके में रहने वाले सैकत नाहा ने कहा, 'वो अपनी मां से भी ज्यादा परेशान दिखाई देता था.'

प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी कर रहे जांच: पुलिस

पुलिस इस मामले में प्रॉपर्टी या दुश्मनी के एंगल से भी जांच कर रही है. एक अधिकारी ने कहा कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सागर ने मां की हत्या क्यों की. हम इस मामले में प्रॉपर्टी विवाद और कोई पर्सनल दुश्मनी के एंगल से भी जांच कर रहे हैं.

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