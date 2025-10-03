दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां

जिस तरह से देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग हजारों की तादात में दिल्ली की तरफ भाग चले आ रहे है. इससे बीते कुछ सालों में दिल्ली की जनसंख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई है.

देश में एक बार फिर जनगणना जल्द ही होने जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी देश के 'पॉवर सेंटर' में रहना हर किसी का सपना होता है. इस सपने को पूरा करने के लिए रोजाना लाखों लोग देश के हर हिस्से से दिल्ली में भागे चले आते हैं. राजधानी दिल्ली हर किसी को अपनी गोद में समाहित करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब दिल्ली की ये गोद छोटी पड़ रही है. राष्ट्रीय राजधानी की आबादी के ऑफिशियल आंकड़े तो जनगणना के बाद सामने आएंगे, लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) समेत कई अन्य संगठनों के अनुमानित आंकड़ों की मानी जाए तो दिल्ली की आबादी साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से भी ज्यादा हो चुकी है. संभावना है कि जनगणना के बाद ऑफिशियल आंकड़े में यूक्रेन-पोलैंड और कनाडा जैसे देश भी आबादी में दिल्ली से पीछे छूट जाएं. दिल्ली में दुनिया के 168 देशों की आबादी से ज्यादा लोग रह रहे हैं. 125 साल में करीब 90 गुना आबादी बढ़ा चुकी दिल्ली में अकेले पिछले 15 साल में ही दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. इसका नतीजा ये है कि कभी औसतन 3600 वर्ग मीटर स्पेस शेयर करने वाले हर दिल्ली वासी के हिस्से में आज 'घर के फर्श की टाइल' से भी कम जगह आती है.

125 साल पहले थी 4 लाख की आबादी

दिल्ली में पहली बार आबादी की गिनती ब्रिटिश सरकार ने शुरू कराई थी. यह ऑफिशियल जनगणना 17 फरवरी, 1881 को जारी की गई थी, जिसे पूरे देश में भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के नेतृत्व में पूरा किया गया था. इसमें दिल्ली की आबादी का पूरा ब्योरा नहीं मिलता है, लेकिन साल 1901 में कराई गई देश की तीसरी जनगणना में दिल्ली की आबादी 4 लाख से थोड़ी ज्यादा आंकी गई थी.

आजादी के समय 6 लाख लोगों की थी दिल्ली

देश को 15 अगस्त, 1947 को जब ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली, उस समय दिल्ली की जनसंख्या 6.96 लाख थी. ये आंकड़ा ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम भारत सरकार को सौंपा गया था. महज 47 साल में 2.96 लाख लोगों की बढ़ोतरी का कारण साल 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता (अब कोलकाता) से हटाकर दिल्ली को बनाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले को कारण माना जाता है. उस समय देश की सबसे ज्यादा आबादी मुंबई और उसके बाद कलकत्ता में रहती थी.

3 साल में ही 17 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी दिल्ली

आंकड़ों के मुताबिक, भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के कारण दिल्ली की आबादी साल 1951 की जनगणना में ही 17.44 लाख पहुंच गई थी. इसके बाद यहां की आबादी लगातार तेजी से बढ़ती रही है. देश की राजधानी होने के नाते बड़े पैमाने पर लगी इंडस्ट्रीज और रोजगार के अन्य साधनों के कारण देश के कोने-कोने से लोग यहां पहुंचे हैं. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश से आकर यहां बसने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है. इसी का नतीजा है कि महज 50 साल में यानी साल 1901 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1.39 करोड़ आंकी गई थी. साल 1911 की जनगणना में यह आबादी बढ़कर 1.67 करोड़ पहुंच गई थी.

कितनी है इस समय दिल्ली की जनसंख्या?

अधिकृत जनगणना से पहले दिल्ली की जनसंख्या का सही आंकड़ा बता पाना संभव नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और World Population Review ने साल 2025 में दिल्ली की जनसंख्या 3.46 करोड़ होने का अनुमान लगाया था. इसके अगले 25 साल में बढ़कर दोगुना हो जाने यानी साल 2050 में करीब 6 से 7 करोड़ की आबादी दिल्ली में रहने की संभावना है. हालांकि दिल्ली सरकार की साल 2023 में आई 'दिल्ली में महिलाएं और पुरुष-2023' रिपोर्ट में राजधानी की आबादी साल 2036 तक 2.65 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल देश की राजधानी की आबादी महज 2 करोड़ के आसपास होनी चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया से 5100 गुना छोटी दिल्ली में है उससे ज्यादा आबादी

दुनिया के छठे सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया (76.8 लाख वर्ग किलोमीटर) के मुकाबले दिल्ली का आकार (14785 वर्ग किलोमीटर) करीब 5100 गुना कम है, जबकि नेपाल (147,516 वर्ग किलोमीटर) से भी आकार में यह करीब 10 गुना छोटी है. इसके बावजूद यदि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान को सही माने तो दिल्ली में इस समय नेपाल (करीब 3 करोड़ की आबादी) और ऑस्ट्रेलिया (करीब 2.6 करोड़ की आबादी) से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं.

हर आदमी के हिस्से में 0.02 वर्ग मीटर स्पेस

साल 2011 की जनगणना के हिसाब से दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते थे. इसके चलते हर व्यक्ति के हिस्से में करीब 1.13 मीटर जगह आ रही थी. लेकिन मौजूदा अनुमानों को आधार मानें तो दिल्ली में हर वर्ग किलोमीटर में करीब 23,457 व्यक्ति रहते हैं. इस हिसाब से मौजूदा समय में हर व्यक्ति के हिस्से में महज 0.02 वर्ग मीटर स्पेस ही आ रहा है, जो घर के फर्श की टाइल से भी कम है.

साल 2050 तक दो सकती है दोगुनी आबादी

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिए अनुमानों के मुताबिक, दिल्ली की आबादी अगले 25 साल में यानी साल 2050 तक बढ़कर दोगुनी हो सकती है. ऐसा हुआ तो दिल्ली जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा हो जाएगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सटकर खड़ा दिखाई देगा.

