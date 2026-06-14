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23 दिनों से जम्मू-कश्मीर के घने जंगलों में किसे खोज रही भारतीय सेना? जानिए 'ऑपरेशन शेरावाली' क्या है

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के साथ नियंत्रण रेखा (एलओसी) साझा करने वाले राजौरी जिले के घने जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) मिलकर आतंक रोधी अभियान चला रहे हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 14, 2026, 08:25 PM IST

23 दिनों से जम्मू-कश्मीर के घने जंगलों में किसे खोज रही भारतीय सेना? जानिए 'ऑपरेशन शेरावाली' क्या है

आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन 23वें दिन भी जारी. (फोटो- IANS)

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Operation Sherawali: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के घने जंगलों में भारतीय सेना लगातार 23 वें दिन एक सघन मुश्किल सर्च ऑपरेशन छेड़े हुए है. यह ऑपरेशन सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से राजौरी जिले के जंगली इलाकों में आतंकवादी खतरों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है. सुरक्षा बल इस जारी मिशन के तहत मुश्किल इलाकों और घने जंगलों में चौबीसों घंटे तलाशी अभियान चला रहे हैं. जवान पूरे ऑपरेशन वाले इलाके में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं. 

कब और क्यों शुरू हुआ ऑपरेशन शेरावाली?

भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि राजौरी के मनजाकोट सेक्टर के घमबीर मुगलान और डोरीमल के घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं. इसके बाद 23 मई 2026 को भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) ने मिलकर यह संयुक्त अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन शेरावाली नाम दिया गया. यह इस इलाके में सबसे लंबे समय से चल रहे आतंकवाद-विरोधी अभियानों में से एक है.

सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टुकड़ियां इस मुश्किल ऊबड़-खाबड़ जंगली इलाकों में चप्पा-चप्पा छान रही हैं. ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है. ऑपरेशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही 28 मई को राजौरी के डोरीमल जंगल इलाके में भारी गोलीबारी भी हुई थी. इसके बाद अतिरिक्त मदद और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी भेजा गया. सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर पूरे इलाके में एक अभेद्य घेरा बना दिया है ताकि कोई भी छिपा हुआ आतंकी भाग न सके. 

क्यों अहम है राजौरी जिला?

जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के साथ नियंत्रण रेखा (एलओसी) का एक लंबा और खुला हिस्सा साझा करते हैं. 2019 से पहले, इस इलाके को काफी हद तक आतंकवाद-मुक्त घोषित कर दिया गया था. लेकिन, अब ये एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक बहुत संवेदनशील और प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरे हैं. इस बड़े इलाके में घने जंगल हैं. कई  प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी सुरक्षित ठिकानों के रूप में करते हैं. 

सुरक्षा बलों ने घने जंगलों वाले इलाकों में कई लेयर वाली घेराबंदी की है और आतंकियों के भागने के संभावित रास्तों को बंद कर दिया है. रियल-टाइम निगरानी और टारगेट को ट्रैक करने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए भारतीय सेना की 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स' के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी ने बलिदान भी दिया है. लेफ्टिनेंट गोस्वामी सघन तलाशी अभियान के दौरान मुश्किल इलाके में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे. इसी दौरान वो फिसलकर खाई में गिर गए जिससे उनकी जान चली गई. 

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