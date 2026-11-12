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सिर और पीठ पर गोलियों के निशान, हथियार भी गायब... घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिले किश्तवाड़ के दो लापता SPO के शव

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सिर और पीठ पर गोलियों के निशान, हथियार भी गायब... घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिले किश्तवाड़ के दो लापता SPO के शव

दोनों SPO धरना पोस्ट की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें ड्यूटी पर तैनात अपने दो सहयोगियों को रिलीव करना था. इसी दौरान दोनों लापता हो गए.

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Neelam

Updated : Nov 12, 2026, 11:18 AM IST

सिर और पीठ पर गोलियों के निशान, हथियार भी गायब... घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिले किश्तवाड़ के दो लापता SPO के शव

किशवतवाड़ में घंटों से लापता दो सुरक्षाकर्मियों का शव बरामद 

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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरदराज दच्छन-मरवाह इलाके में ड्यूटी के दौरान लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव बरामद हुए हैं. कई घंटों से दोनों लापता थे, घने जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

सिर और पीठ पर गोलियों के निशान

SPO धरना पोस्ट की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें ड्यूटी पर तैनात अपने दो सहयोगियों को रिलीव करना था. इसी दौरान दोनों लापता हो गए. तलाशी अभियान के दौरान धरना टॉप इलाके से दोनों के शव बरामद किए गए. दोनों को गोली मारी गई है, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि एक के सिर पर और दूसरे की पीठ पर गोली मारी गई है. आशंका जताई जा रही है कि इलाके में घात लगाए आतंकियों ने उन पर हमला किया. दोनों SPO के पास INSAS और .303 राइफलें थीं, जो गायब हैं, जिससे आशंका है कि हमलावर हथियार लेकर फरार हुए हैं.

ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो शुरू हुई तलाश

दोनों एसपीओ दच्छन इलाके के कियार सेक्टर में SOG के साथ तैनात थे. अधिकारियों के मुताबिक, एसपीओ की पहचान रशपाल कुमार और बॉबी चंद के रूप में हुई है. रशपाल कुमार की उम्र 45 साल थी. दोनों दच्छन के कियार इलाके के रहने वाले हैं. उनकी रोटेशन ड्यूटी 17 राष्ट्रीय राइफल्स के धरना, मरवाह सेक्टर स्थित TOB कैंप में लगाई गई थी. जब दोनों पोस्ट पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं हुए तो उनकी तलाश शुरू की गई.

शुरू में संपर्क में थे दोनों के मोबाइल फोन

दोनों के लापता होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तलाश शुरू कर दी है. दुर्गम और पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद हुए. किश्तवाड़ के दुर्गम और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां ने इस घटना को गंभीरता से लिया. बताया जा रहा है कि दोनों के मोबाइल फोन शुरुआत में संपर्क में थे, लेकिन बाद में बंद हो गए. वहीं, इलाके में गोली चलाने की आवाजें भी सुनी गई थीं.
 

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