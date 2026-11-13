किश्तवाड़ में SPO जवानों की किसने की हत्या? सुरक्षा बलों को जैश के 3 आतंकियों की तलाश, 30 लाख का इनाम, लगाए गए पोस्टर

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जैश के तीनों आतंकियों की तेजी से तलाश कर रही हैं. किश्तवाड़ में जगह-जगह आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं.

पुलिस ने शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं

SPO जवानों की हत्या में जैश आतंकियों के शामिल होने का शक है

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों की तलाश तेज कर दी है. इनमें जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद हजारी और मुद्दसर हुसैन शामिल है. किश्तवाड़ पुलिस ने इन तीनों आतंकियों पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. इसके लिए किश्तवाड़ के शहरी और पहाड़ी इलाकों में तीनों आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं.

इन तीनों में जहांगीर सरूरी को किश्तवाड़ इलाके का सबसे खतरनाक सक्रिय आतंकवादी बताया जा रहा है. बताया जाता है कि उसका ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) का नेटवर्क काफी फैला हुआ है. सुरक्षा बलों का मानना है कि इसी नेटवर्क की मदद से वह उनके अभियानों की जानकारी हासिल कर लेता है और हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाता है.

दो SPO की हत्या में भी सरूरी का हाथ

सुरक्षा बलों को शक है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) शहीद रशपाल कुमार और बॉबी चंद की हत्याओं के पीछे जहांगीर सरूरी और उसके साथी आतंकियों का हाथ है. 11 अक्टूबर को किश्तवाड़ जिले के दच्चन इलाके से इन दोनों पुलिस अधिकारियों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए थे. इन हत्याओं के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां इलाके में आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं.

Kishtwar, Jammu and Kashmir: Security has been tightened across Kishtwar district following the recovery of the bodies of two missing Special Police Officers (SPOs) from the Dachhan area. Police have displayed photographs of the suspected terrorists at checkpoints and announced a reward for credible information about their whereabouts. — IANS (@ians_india) November 12, 2026

तीनों आतंकियों के लगाए गए पोस्टर

किश्तवाड़ पुलिस ने आतंकियों की पहचान और उनके ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं. शहरों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी ये पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि स्थानीय लोग इनके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकें. तीनों आतंकियों पर पुलिस ने कुल 30 लाख रुपये इनाम रखा है.

किश्तवाड़ में आतंकियों की मौजूदगी और उनके स्थानीय नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियां गंभीर चुनौती मान रही हैं. पुलिस की कोशिश है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके.

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