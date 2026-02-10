FacebookTwitterYoutubeInstagram
अगर हमने नहीं रोका होता तो… रिजिजू ने 4 फरवरी को PM की सीट के पास महिला सांसदों के प्रदर्शन का वीडियो किया शेयर

4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन प्रस्तावित था. लेकिन बैठक शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो गई. वीडियो के साथ रिजिजू ने लिखा कि अगर भाजपा सांसदों को नहीं रोका जाता तो हालात और खराब हो सकते थे. 

Updated : Feb 10, 2026, 02:08 PM IST

अगर हमने नहीं रोका होता तो… रिजिजू ने 4 फरवरी को PM की सीट के पास महिला सांसदों के प्रदर्शन का वीडियो किया शेयर

संसद के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध और गहराता दिख रहा है. राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देने के आरोप पर विपक्ष जहां लगातार हंगामा कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्षी सांसदों के आक्रामक रवैये को मुद्दा बना दिया है. 4 फरवरी की लोकसभा कार्यवाही को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान और वीडियो साझा करने के बाद सियासी टकराव और तेज हो गया है. 

सांसदों का व्यवहार नियमों और संसदीय मर्यादा के खिलाफ

दरअसल, लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से जारी गतिरोध ने अब गंभीर रूप ले लिया है. विपक्ष का आरोप है कि उसके नेताओं, खासकर राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार नियमों और संसदीय मर्यादा के खिलाफ रहा है. इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ताजा बयान ने 4 फरवरी की घटना को फिर चर्चा में ला दिया है.
रिजिजू ने दावा किया कि 4 फरवरी को लोकसभा में हालात काफी उग्र हो गए थे. उनके अनुसार, कांग्रेस सांसद सत्ता पक्ष की बेंच की ओर बढ़े और प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गए. उन्होंने कहा कि उस समय भाजपा और एनडीए सांसदों को संयम बरतने के लिए कहना पड़ा, ताकि स्थिति और न बिगड़े. रिजिजू का यह भी कहना है कि भाजपा की महिला सांसद विपक्षी सांसदों के व्यवहार से बेहद नाराज थीं.

हालात खराब हो सकते थे

विवाद तब और बढ़ गया जब सोमवार को विपक्ष की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर पक्षपात का आरोप लगाया. इसके जवाब में मंगलवार को भाजपा की महिला सांसदों ने भी स्पीकर को पत्र भेजा और लोकसभा में कथित उग्र व्यवहार के लिए विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी की लोकसभा कार्यवाही का एक वीडियो भी साझा किया है. वीडियो में कुछ कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास खड़ी नजर आती हैं, उनके हाथों में बैनर दिखाई दे रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उन्हें अपनी सीटों पर लौटने की अपील करते दिखते हैं. वीडियो के साथ रिजिजू ने लिखा कि अगर भाजपा सांसदों को नहीं रोका जाता तो हालात और खराब हो सकते थे. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

प्रधानमंत्री का भाषण रद्द हो गया

दरअसल, 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन प्रस्तावित था. लेकिन बैठक शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो गई. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्पीकर ने प्रधानमंत्री का संबोधन टाल दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. इसके चलते प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए और भाषण रद्द हो गया. अगले दिन, 5 फरवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 4 फरवरी का माहौल ऐसा था, जिसमें कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह का व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. 

