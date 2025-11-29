FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Pollution: किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण पर PM मोदी से की बड़ी अपील, जानिए क्या बोलीं देश की पहली महिला IPS

Instant Stress Relief: क्या है बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज? जानें तनाव दूर भगाने का ये आसान तरीका

वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? ट्रंप के आदेश के बाद मचा हड़कंप

बैंक खाते में कैश जमा करने की लिमिट क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये अहम नियम

भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?

भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल

भारत

Delhi Pollution: किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण पर PM मोदी से की बड़ी अपील, जानिए क्या बोलीं देश की पहली महिला IPS

Delhi Pollution: दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर किरण बेदी ने PM मोदी से नियमित समीक्षा बैठकों और ‘मन की बात’ में इस मुद्दे को शामिल करने की अपील की. बताते चलें राजधानी की एयर क्वालिटी 15 दिनों से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है.

राजा राम

Nov 29, 2025, 11:23 PM IST

Delhi Pollution: किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण पर PM मोदी से की बड़ी अपील, जानिए क्या बोलीं देश की पहली महिला IPS

Delhi Pollution: दिल्ली में स्मॉग और जहरीली हवा का संकट एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज हो रहा है, जिससे लोग सांस लेने तक में परेशानी महसूस कर रहे हैं. ऐसे माहौल में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला संदेश देते हुए प्रदूषण पर सीधे हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली-NCR को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए मजबूत नेतृत्व और नियमित निगरानी की जरूरत है. 

सक्रिय भूमिका निभाने की अपील

दरअसल, अब इस मामले को लेकर देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह फिर से निवेदन इसलिए कर रही हैं क्योंकि दिल्ली-NCR के लोग उम्मीद खोते जा रहे हैं और उन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत है कि समस्या का समाधान उच्च स्तर पर खोजा जा रहा है. किरण बेदी ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री हर महीने दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ ऑनलाइन बैठक करें. उनके अनुसार ऐसी नियमित समीक्षा से प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कदमों में तेज़ी आएगी और आम नागरिकों को भी भरोसा मिलेगा कि यह मुद्दा प्राथमिकता में है. 

यह भी पढ़ें: Lifestyle Diseases: हृदय रोग, थायराइड, हॉर्मोन और BP... कम उम्र में ही युवा क्यों हो रहे इन बीमारियों के शिकार?

‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी प्रदूषण पर विशेष चर्चा करें

उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी प्रदूषण पर विशेष चर्चा करें. बेदी का मानना है कि अगर बच्चे, युवा और बुजुर्ग यह समझ सकें कि वे अपने स्तर पर कैसे योगदान दे सकते हैं, तो प्रदूषण को कम करने की दिशा में बड़ा फर्क पड़ सकता है. बेदी ने यह भी कहा कि दिल्ली ने हमेशा ‘डबल इंजन’ सरकार से बड़ी उम्मीदें रखी थीं, मगर पिछले दशक में हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए समन्वित प्रयासों की कमी साफ दिखती है. उधर, मौसम एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि हवा की गति कम रहने और तापमान गिरने से आने वाले दिनों में प्रदूषण और जम सकता है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है. 

