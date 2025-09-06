खान सर के अस्पताल में तोड़फोड़, महंगी टाइल्सें रातोरात हटीं, वजह जानेंगे तो कहेंगे, 'ऐसा भी कुछ होता है क्या?'

खान सर के अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर था तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने स्वयं खान सर को भी हैरान कर दिया है.खान सर के अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर की महंगी टाइलें तोड़ दी गई हैं,लेकिन क्यों?

पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूब स्टार खान सर अब चिकित्सा क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए हैं. वे एक बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं जहाँ मरीजों को सरकारी अस्पतालों से सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके. इसके साथ ही, उन्होंने इसमें ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर और कैंसर अस्पताल जैसी ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. हाल ही में, उन्होंने कई डायलिसिस मशीनों के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था.

लेकिन जब उनके अस्पताल का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा था, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने खुद खान सर को भी हैरान कर दिया. उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के फर्श पर बेहद महंगी, चमकदार, संगमरमर जैसी टाइलें लगवाई थीं. हालाँकि, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें तुरंत ये टाइलें हटाने को कहा.

खान सर कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में टाइल न लगाने का कारण बहुत गंभीर है. जब टाइलें एक साथ लगाई जाती हैं, तो जोड़ बनते हैं जहाँ बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जमा हो सकते हैं—इतनी कम मात्रा में कि एक सरसों के दाने में हज़ारों सूक्ष्मजीव समा सकते हैं. इसलिए वह चाहते थे कि इस कमरे का फर्श किसी भी जोड़ से मुक्त हो.



टाइल्स हटाने के बाद, उन्होंने उनकी जगह ऑपरेशन थिएटर में एक खास ऑपरेशन थिएटर मैट लगा दिया. यह सीमलेस है, इसमें कोई जोड़ नहीं है. हालाँकि इसका कुछ हिस्सा संगमरमर जैसा दिखता है, यह ऑपरेशन थिएटर के लिए खास तौर पर बनाया गया एक सुरक्षित और स्वास्थ्यकर मैट है.



उन्होंने अपने अस्पताल में मरीज़ों पर थोड़ा अलग नियम लागू करने के बारे में सोचा. खान सर ने कहा कि मरीज़ों को 'पेशेंट' या 'केस' कहने की बजाय 'मेहमान' कहा जाएगा. क्योंकि बीमार व्यक्ति पहले से ही दर्द में होता है, उसे 'पेशेंट' कहने से उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है. इसलिए, उनके अस्पताल में उनका प्यार और सम्मान के साथ 'मेहमान' की तरह स्वागत किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.