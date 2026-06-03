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खान सर कोच‍िंग पर फायर‍िंग का क्‍या है सच?

Khan Sir Patna Coaching Controversy: बिहार के शिक्षक खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई पुराना कमेंट नहीं बल्कि महज 12 घंटे के भीतर उनका बदला हुआ बयान है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 03, 2026, 12:01 PM IST

खान सर कोच‍िंग पर फायर‍िंग का क्‍या है सच?

Image Source- PTI

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ब‍िहार के खान सर एक बार फ‍िर व‍िवादों में हैं. इस बार व‍िवाद क‍िसी एंकर पर कमेंट को लेकर नहीं बल्‍क‍ि खुद के बदलते बयानों को लेकर है. मंगलवार (2 जून 2026) की रात को वह कहते हैं क‍ि मेरी कोच‍िंग पर हमला हुआ, गोलीबारी हुई और 8 से लेकर 10 राउंड तक गोल‍ियां चलते मैंने खुद देखी हैं, लेक‍िन सुबह होते ही उनके बयान बदल जाते हैं और कहते हैं क‍ि गोलीबारी नहीं हुई है.आख‍िर क्‍यों खान सर अपनी ही बात से 12 घंटे से कम समय में ही बदल गए?

दरअसल, मंगलवार रात को खान सर ने मीड‍िया के सामने आकर कहा था क‍ि उनकी कोच‍िंग पर हमला हुआ और यह हमला पड़ोस की कोच‍िंग वाले ने करवाया है. उनके गार्ड को घायल कर द‍िया गया जो हॉस्‍पिटल में भर्ती है और उसका स‍िर फट गया है. खान सर ने बताया क‍ि मैंने खुद 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा है. इस हमले से वह दहशत में हैं.

एफआईआर में फायर‍िंग का ज‍िक्र नहीं

खान सर के इस बयान से हंगामा मच गया और यह एक बड़ा मामला बन गया. इस मामले में पुल‍िस केस दर्ज करती है लेक‍िन फायर‍िंग की बात का ज‍िक्र तक नहीं. तो फ‍िर खान सर ने अपनी आंखों से गोलीबारी होती हुए कहां देख ली?

'रात में कुछ समझ नहीं आया'  

मीड‍िया ने जब इस बारे में खान सर से सवाल क‍िया तो वह बोले क‍ि हमें तो गार्ड ने बताया था क‍ि हमला हो गया है.रात में कुछ समझ में नहीं आया.गोल‍ियां चलते हुए मैंने नहीं देखी थीं. हां, इतना जरूर है क‍ि अब गार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसके स‍िर में चोट लगी है.

पटना पुल‍िस का गोलीबारी पर बयान

इस बारे में पटना पुल‍िस ने बताया क‍ि ये दो कोच‍िंग संस्‍थानों के बीच की घटना है ज‍िसमें मारपीट हुई है. पड़ोस की कोच‍िंग के डायरेक्‍टर के कहने पर उनके स्‍टॉफ ने इस घटना को अंजाम द‍िया है. सीसीटीवी फुटेज को चेक क‍िया जा रहा है. सीसीटीवी के आधार पर आरोप‍ियों को पकड़ने का प्रयास हो रहा है. इस मामले में गोलीबारी नहीं हुई है.

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