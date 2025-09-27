भारत लाया गया BKI से जुड़ा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह, कई गंभीर अपराधों में था आरोपी

Stree 3 नहीं, पहले दिखेगी 'छोटी स्त्री'.. हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली एनिमेशन फिल्म का ऐलान!
पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने BKI से जुड़े खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह को अबू धाबी से भारत लाया. वह पंजाब में पेट्रोल पंप हमलों और फिरौती जैसे गंभीर मामलों में आरोपी था.
पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को अबू धाबी से भारत प्रत्यर्पित किया गया. पिंडी पाकिस्तान में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पासिया के गैंग का करीबी माना जाता है. वह पंजाब में पेट्रोल पंप हमलों, फिरौती और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित था. इस प्रत्यर्पण से पंजाब पुलिस की अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उन्नत जांच क्षमता का एक बड़ा प्रमाण सामने आया है.
दरअसल, रिंदा और पिंडी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम 24 सितंबर को यूएई पहुंची थी. टीम ने विदेश मंत्रालय और यूएई के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद आतंकी को सुरक्षित रूप से भारत लाया गया. पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने केंद्रीय एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और यूएई सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद किया.
डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “यह ऐतिहासिक प्रत्यर्पण पंजाब पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति, संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता और वैश्विक स्तर पर हमारी कार्रवाई क्षमता को दर्शाता है. पिंडी, हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी है और बटाला क्षेत्र में पेट्रोल बम हमलों, हिंसक हमलों और जबरन वसूली जैसे कई जघन्य अपराधों में शामिल था.” उन्होंने आगे बताया कि बाटला पुलिस की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकी को न्याय के कठघरे में वापस लाया गया. बहरहाल, पंजाब पुलिस ने इस संयुक्त प्रयास को आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है.
