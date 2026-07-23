खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू का दावा- 'CJP के साथ जूम मीटिंग की, 10 करोड़ रुपये भारत तोड़ने के लिए जुटाए', पूरा मामला जानिए

खालिस्तानी आतंकी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने CJP नेताओं के साथ जूम मीटिंग की है. वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

खालिस्तानी आतंकी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि उसने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेताओं के साथ जूम मीटिंग की है. गुरपतवंत सिंह पन्नू की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह CJP नेताओं के साथ मीटिंग का दावा करने के अलावा भड़काऊ बयान भी दे रहा है. वायरल वीडियो में पन्नू भारत को तोड़ने की धमकी दे रहा है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये देने की बात कर रहा है.

वायर वीडियो में क्या है?

भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू को वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पतन तय है. पन्नू ने भारत को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता की पेशकश भी की.

इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी शेयर किया है और पूछा है, "पैसे कहां से आ रहे हैं? साजिश क्या है? पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी जी विदेश यात्रा में किन-किन लोगों से मिले? असली खिलाड़ी कौन?"

बता दें कि डीएनए हिंदी ने वीडियो क्लिप के स्रोत या प्रमाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. जूम मीटिंग या कथित फंडिंग की पेशकश के बारे में भी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दावों पर CJP नेताओं की ओर से अब तक कोई पुष्टि या प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू?

गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका और कनाडा के दोहरी नागरिकता रखता है. वह खालिस्तानी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' प्रमुख है. यह अमेरिका में स्थित एक संगठन है जो खालिस्तान के नाम पर अलगाववादी आंदोलन चलाता है. गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है और सिख्स फॉर जस्टिस भी प्रतिबंधित संगठन है. पन्नू सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानों के लिए मशहूर है.

CJP प्रोटेस्ट और पन्नू के वीडियो पर भड़की बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने CJP प्रोटेस्ट और पन्नू के वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. नई दिल्ली में गुरुवार, 23 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पन्नू का यह बयान कि वे विरोध-प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ देगा, बहुत गंभीर मामला है. भारत के खिलाफ सक्रिय विदेशी ताकतें - जिनमें खालिस्तानी समूह, बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी की ताकतें, पाकिस्तान-आधारित ताकतें और सोरोस फाउंडेशन से जुड़े समूह शामिल हैं - पहले से ही देश में काम कर रही हैं. वही ताकतें और लॉबी जो धर्म-परिवर्तन में शामिल थीं और जिनकी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री द्वारा FCRA बंद किए जाने के बाद रोक लगा दी गई थी, अब इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं."