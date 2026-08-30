समंदर की गहराई में मिशन को अंजाम देना आसान होगा, नौसेना में शामिल होने जा रहे 'निपुण' की खासियत जानिए

भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत ‘निपुण’ नौसैनिक बेड़े में शामिल होने जा रहा है. इसे खास तौर पर गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के नीचे होने वाले मिशन अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है.

INS Nipun: भारतीय नौसेना 31 अगस्त, सोमवार को अपने बेड़े में नए डाइवर सपोर्ट वेसल INS निपुण को शामिल करने जा रही है. यह निस्तार-क्लास का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है. निपुण को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है. 'निपुण' शब्द संस्कृत से आया है और इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी मुश्किल काम में माहिर और कुशल हो. भारत के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल की खूबियां भी कुछ ऐसी हैं.

किस काम के लिए बनाया गया है 'निपुण'

निपुण लगभग 119 मीटर लंबा और 22.8 मीटर चौड़ा है. इसका वजन लगभग 10,500 टन है. इसकी अधिकतम गति लगभग 18 नॉट है. यह लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है. दुनिया की बहुत कम नौसेनाओं के पास निपुण जैसे पोत हैं.

दरअसल सामान्य युद्धपोतों की मुख्य ताकत उनकी गति और मिसाइलें होती हैं, लेकिन INS Nipun की असली ताकत गहरे समुद्र में लंबे समय तक टिके रहने और जटिल अंडरवाटर ऑपरेशन्स चलाने में है. इस पोत पर विशेष प्रेशराइज्ड चैंबर मौजूद हैं. गोताखोर जहाज पर ही समुद्र की गहराई वाले दबाव वाले माहौल में रहते हैं. इसमें हवा का दबाव उतना ही रखा जाता है जितना उस गहराई पर होता है जहां गोताखोर काम करते हैं. इस तरह शरीर इसकी आदत डाल लेता है.

साधारण गोताखोर समुद्र की गहराई में कुछ ही समय रहकर वापस आते हैं क्योंकि शरीर पर दबाव पड़ता है. लेकिन INS Nipun पर तैनात गोताखोर एक ही तरह के खास माहौल में ढल जाते हैं. वे बिना बार-बार ऊपर-नीचे आए लंबे समय तक समुद्र की गहराई में कठिन मरम्मत या निरीक्षण का काम कर सकते हैं. वे डूबे हुए जहाज़ों के मलबे की जांच कर सकते हैं.

पनडुब्बी बचाव अभियान में माहिर

किसी पनडुब्बी के समुद्र की गहराई में संकट में फंसने की स्थिति में ऐसे विशेष पोत बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. ये पोत भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमता को भी मजबूत करेगा. यदि गहरे समुद्र में कोई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त या फंसे होने की स्थिति में आती है, तो INS Nipun से DSRV को पानी में उतारकर फंसे हुए नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है. दुनिया में बहुत कम देशों के पास यह तकनीक है.

गहरे समुद्र में अभियान चलाते समय जहाज का एक ही जगह पर स्थिर रहना अनिवार्य होता है. INS Nipun में आधुनिक नेविगेशन और गतिशील स्टेशन-कीपिंग सिस्टम है, जो तेज लहरों के बावजूद जहाज को बिल्कुल सटीक जगह पर बनाए रखता है. व्यापक परीक्षणों के बाद ‘निपुण’ को 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था. अब 31 अगस्त को इसके ऑपरेशनल सफर की औपचारिक शुरुआत होगी.