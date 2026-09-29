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Lohagarh Fort Case: 'सिया ने लात मारी, चेतन ने दिया धक्का', केतन मर्डर केस की चार्जशीट में 18 जून का पूरा क्राइम सीन

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Lohagarh Fort Case: 'सिया ने लात मारी, चेतन ने दिया धक्का', केतन मर्डर केस की चार्जशीट में 18 जून का पूरा क्राइम सीन

पुलिस की चार्जशीट में एक चश्मदीद और गवाह का जिक्र है. उनके अलावा सिया के जानने वालों का भी नाम है, जो पहले से इस साजिश के बारे में जानते थे और उन्होंने सिया और चेतन को रोकने की कोशिश भी की थी.

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Neelam

Updated : Sep 29, 2026, 06:47 PM IST

Lohagarh Fort Case: 'सिया ने लात मारी, चेतन ने दिया धक्का', केतन मर्डर केस की चार्जशीट में 18 जून का पूरा क्राइम सीन

केतन मर्डर केस के चश्मदीद को चेतन ने दी थी जान से मारने की धमकी, चार्जशीट में खुलासा (AI Image)

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  • पुलिस ने डिलीटेड चैट और कॉल रिकॉर्ड्स के 12टीबी के डिजिटल डेटा से तैयार की 5,030 पन्नों की चार्जशीट 
  • चश्मदीद ने देखा था, सिया और चेतन ने कैसे दिया केतन को धक्का
  • हफ्तों से मर्डर मूवी और क्राइम पॉडकास्ट सुनकर केतन की हत्या की साजिश रच रहे थे दोनों
  • फेक अकाउंट से मैसेज करके केतन को क्राइम सीन पर बुलाया

पहले सिया ने लात मारी, फिर पीछे से दौड़ता हुआ चेतन आया और केतन को 400 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया. 18 जून की रात को लोहागढ़ फोर्ट में क्या-क्या हुआ, उसका पूरा क्राइम सीन पुलिस ने 5,030 में बताया है. मर्डर से पहले गूगल पर क्या सर्च किया गया, उसकी पूरी डिटेल पुलिस ने इस चार्जशीट में दी है. डिलीटेड वॉट्सऐप मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और गूगल की सर्च हिस्ट्री के 12 TB डिजिटल डेटा के आधार पर पुलिस ने सिया और चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

टूरिस्ट की फोटो में फोर्ट में साथ नजर आए केतन, सिया और चेतन

पुणे की रूरल पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट में चार्जशीट के साथ सबूत के तौर पर कुछ फोटो भी सब्मिट किए हैं, जो टूरिस्ट ने लिए थे. एसपी संदीप सिंह ने बताया कि ये तस्वीरें कुछ टूरिस्ट ने ली थीं, जिनमें इत्तेफाक से केतन, सिया और चेतन भी कैप्चर हो गए. यह फोटो उसी जगह की है, जहां से केतन को धक्का दिया गया था. उन्होंने कहा कि ये फोटो घटनास्थल पर चेतन की उपस्थिति का सबूत हैं. चार्जशीट में एक चश्मदीद का भी जिक्र है, जिसने बताया कि सिया और चेतन ने कैसे केतन की हत्या की.

सिया ने बैठकर केतन की टांगों पर मारी थी लात

चार्जशीट के अनुसार चश्मदीद ने बताया कि सिया और केतन फोर्ट पर पहुंचे, फिर सिया नीचे बैठ गई और उसने केतन की टांग पर लात मारी. इससे केतन का बैलेंस बिगड़ गया और वह संभल भी नहीं पाया था कि पीछे से चेतन तेज दौड़ता हुआ आया और केतन को धक्का दे दिया. पुलिस का आरोप है कि चेतन ने चश्मदीद को देख लिया और उसको धमकी दी कि अगर उसने किसी और को ये बात बताई तो उसको भी पहाड़ी से नीचे फेंक देगा.

क्राइम पॉडकास्ट, मर्डर मूवी देखकर की केतन को मारने की प्लानिंग

केतन और सिया की फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी. पुलिस का आरोप है कि सिया अक्टूबर, 2025 से चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. कई लोगों से मैसेज में उसने यह बात कही भी है. इसी वजह से दोनों ने मिलकर केतन के मर्डर का प्लान बनाया. चार्जशीट के अनुसार दोनों कई हफ्तों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे. उन्होंने मर्डर थीम फिल्में देखीं, पकड़े जाने से बचने के लिए क्राइम पॉडकास्ट सुने, टाइगर पॉइंट और लोहागढ़ जैसे आइसोलेटेड और नॉन-सीसीटीवी लोकेशंस की रेकी की. इतना ही नहीं दोनों ने केतन के खाने में जहर मिलाने की भी योजना बनाई है. पुलिस का कहना है कि हत्या वाली रात को चेतन और सिया ने माही नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से केतन को मैसेज भेजा और कहा कि सिया को सरप्राइज देने के लिए पहाड़ी पर आ जाए. 

दो लोग पहले से जानते थे सिया और चेतन की प्लानिंग

पुलिस का कहना है कि दो और लोग भी इस प्लानिंग के बारे में पहले से जानते थे. इनमें से एक सिया का फ्रेंड था और दूसरा चेतन के क्लासमेट रितेश हांगे का दोस्त था. रितेश पर आरोप है कि पूरी प्लानिंग के तहत क्या-क्या करना है, इसके बार में वही सिया और चेतन को बता रहा था.  पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने घटना से पहले सिया, चेतन और रितेश को मर्डर से रोकने की कोशिश की थी. अब ये दोनों अभियोजन पक्ष के गवाह बन गए हैं.

चार्जशीट में बेंगलुरु के भी एक गवाह का जिक्र है. पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने इस शख्स को फोन किया और कहा कि वह केतन को मार-पीट कर मौत के घाट उतारने और उसके शरीर को क्षत-विक्षत कर फेंकने का प्लान कर रहे हैं. उन्होंने इस शख्स से पूछा था कि उस रूट में कौन-कौन से पॉइंट हैं, जहां पर इस साजिश को अंजाम दिया जा सकता है. गवाह ने पुलिस से कहा कि उसने दोनों को ऐसा करने से मना किया था.

 

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