कार में पति के साथ जिंदा जल गई गर्भवती महिला, लेबर पेन के बाद जा रही थी अस्पताल

डीएनए हिंदी: केरल के कन्नूर में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. गुरुवार को एक गर्भवती महिला और उनके पति कार में ही जिंदा जल गए. बताया गया कि चलती कार में आग लग गई और दोनों कार में ही फंस गए. काफी कोशिशों के बावजूद दोनों को बचाया नहीं जा सका और दोनों की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा उस वक्त हुआ जब पति-पत्नी अस्पताल जा रहे थे.

महिला को प्रसव पीड़ा होने की वजह से वह अपने पति के साथ कन्नूर के जिला अस्पताल की ओर जा रही थी. रास्ते में ही कार में आग लग गई और दोनों कार में ही जल गए. कार में उनके परिवार के और लोग भी थे लेकिन वे सकुशल बच गए हैं. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग तो बुझा ली थी लेकिन दोनों की जान नहीं बच पाई.

