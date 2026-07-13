जेल में बंद हैं पार्षद, वहीं होगा शपथ ग्रहण समारोह, केरल हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया ऐसा आदेश?

हाईकोर्ट ने कहा कि जब यह मामला पहले उसके सामने आया था तब डीजीपी को निर्देश दिया गया था कि वह इस बात की जांच करें कि क्या जेल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की व्यवस्था की जा सकती है.

केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के एक भाजपा पार्षद को जेल में ही शपथ लेने का आदेश दिया है. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शपथ लेने की इजाजत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से जनादेश को नाकाम नहीं किया जा सकता. यह उन 20 पार्षदों में से एक से जुड़ा मामला है, जिनकी शपथ हाईकोर्ट ने इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि उन्होंने ईश्वर या सत्यनिष्ठा के बजाय देवी-देवताओं और राजनीतिक शहीदों के नाम लिए थे. कोर्ट ने उन्हें दोबारा शपथ लेने का आदेश दिया था.

सोमवार (13 जुलाई, 2026) को जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वाझोट्टुकोनम वार्ड के भाजपा पार्षद सुगाथन आर. की याचिका पर यह आदेश दिया. सुगाथन आर. केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम (KAAPA) के तहत एहतियातन हिरासत में हैं.

सुनवाई के दौरान अभियोजन महानिदेशक (DGP) ने कहा कि याचिकाकर्ता को एहतियाती हिरासत में रखा गया है इसलिए उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर कोर्ट का ये आदेश है तो राज्य सरकार याचिकाकर्ता के लिए जेल के अंदर ही शपथ लेने की जरूरी व्यवस्था करने को तैयार है.

हाईकोर्ट ने कहा कि जब यह मामला पहले उसके सामने आया था तब डीजीपी को निर्देश दिया गया था कि वह इस बात की जांच करें कि क्या जेल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की व्यवस्था की जा सकती है. कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता अगर शपथ नहीं लेते हैं तो नगर निगम में वर्तमान सत्तारूढ़ दल के बहुमत पर असर पड़ सकता है.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि उसका न तो लोकतंत्र का संहार करने का इरादा था और न ही ऐसा करना उसका मकसद है, बल्कि कोर्ट के निर्देश कानून के शासन को संरक्षित और मजबूत करने के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप जारी किए जाते हैं. कोर्ट ने पार्षद को शपथ की इजाजत देते हुए निर्देश दिया कि इस दौरान महापौर और निगम के जरूरी कम-से-कम अधिकारी ही प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेल में जाएं.

पिछले महीने जब हाईकोर्ट ने 20 पार्षदों की शपथ रद्द करते हुए फिर से शपथ ग्रहण का आदेश दिया था, तब सुगाथन दो आपराधिक मामलों में फंस गए थे. उन्हें केएएपीए के तहत हिरासत में ले लिया गया, ऐसे में उनका कार्यक्रम में शामिल होना मुश्किल हो गया था. अब उन्हें नेडुमंगड की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अंतरिम जमानत मिली, ताकि वह नई शपथ ले सकें. यह शपथ 14 जुलाई को निगम कार्यालय में दिलाई जानी है.

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