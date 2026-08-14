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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दो गिरोह के विवाद में मारा गया विष्णु, 10 साल बाद सातों हत्यारों को हुई उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला

आरोप है कि पुथेनपालम राजेश और डिनी बाबू के दो आपराधिक गिरोहों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने  विष्णु के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया.

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Neelam

Updated : Aug 14, 2026, 05:03 PM IST

दो गिरोह के विवाद में मारा गया विष्णु, 10 साल बाद सातों हत्यारों को हुई उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला

केरल HC ने 10 साल पुराने विष्णु हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई (Image Source: Unsplash)

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केरल की एक अदालत ने 10 साल पुराने हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दो गिरोह की लड़ाई में विष्णु नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, ये सातों लोग विष्णु की हत्या के दोषी पाए गए हैं, जबकि पांच लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया. वहीं, एक और शख्स को भी दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो जाने के कारण सजा का ऐलान नहीं किया गया. 

विष्णु के सात साल के भाई के सामने हुई थी हत्या

केरल की नेडुमंगड की अदालत में सुनवाई के दौरान 48 गवाह, 144 भौतिक साक्ष्य और छह दस्तावेज पेश किए गए. इस मामले में विष्णु के चचेरे भाई आदित्यन ने भी कोर्ट में गवाही दी थी. घटना के वक्त उसकी उम्र सात साल थी और उसकी आंखों के सामने ही यह वारदात हुई थी.

किन-किन को सुनाई गई उम्रकैद

नेडुमंगड एससी/एसटी विशेष अदालत के जज ए. शाजहां ने अरुण उर्फ परट्टा अरुण, लल्लू, राजेश उर्फ पूचा राजेश, सनलकुमार उर्फ संजू, विजेश उर्फ विष्णु, मनु उर्फ शेट्टी मनु और श्रीनाथ उर्फ बोलजी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि डिनी बाबू, जयन, अजीस, उन्नीकृष्णन नायर और दिलीप को बरी कर दिया गया. आठवें आरोपी सुरेश उर्फ आशिर को भी दोषी ठहराया गया, लेकिन उसकी मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ सजा का ऐलान नहीं किया गया.

क्यों हुआ था विष्णु का मर्डर?

घटना के समय विष्णु की उम्र 19 साल थी और सात अक्टूबर, 2016 को उसकी हत्या कर दी गई थी. विष्णु पुथेनपालम राजेश के करीबी थे. आरोप है कि पुथेनपालम राजेश और डिनी बाबू के दो आपराधिक गिरोहों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने  विष्णु के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. राजेश पर दिसंबर 2015 में डिनी बाबू के भाई सुनी बाबू की हत्या में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में विवाद हो गया और पुथेनपालम के करीबी होने की वजह से विष्णु की हत्या कर दी गई थी.

हमले में विष्णु के माता-पिता अनिल कुमार और बिंदु और उसकी रिश्तेदार लैला को भी गंभीर चोटें आई थीं. इस मामले की शुरुआती जांच पेट्टा पुलिस ने की थी, जिसे बाद में शंगुमुखम के सहायक पुलिस आयुक्त को सौंप दिया गया. जांच में खामियां सामने आने के बाद एक अन्य सहायक पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और संशोधित आरोपपत्र दाखिल किया गया.

 

यह भी पढ़ें:- उम्र, कपड़ों की जानकारी सही नहीं... कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी की HC ने नहीं सुनी कोई दलील, सुनाया अहम फैसला

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