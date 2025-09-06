'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें
VT Balram Resigns Amid Bidi-Bihar Post: वीटी बलराम केरल के थ्रीथला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं. उनके बीड़ी-बिहार वाले पोस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा था.
केरल कांग्रेस के नेता और पार्टी के सोशल मीडिया हेड वीटी बलराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बलराम ने हाल ही केंद्र सरकार द्वारा GST में किए गए बदलाव के संदर्भ में बिहार को बीड़ी से जोड़ने वाला एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा था. बीजेपी ने इसे बिहार की जनता का अपमान करने वाला बताया था. वीटी बलराम केरल के थ्रीथला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं.
केरल काग्रेस ने माना है कि बिहार को 'बीड़ी' से जोड़ने वाला विवादित पोस्ट बड़ी भूल थी. पार्टी इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगती है. साथ ही इस पोस्ट को हटा दिया गया है. इस पोस्ट के लेकर हंगामा मचा हुआ है. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि यह पोस्ट करने में "गलती और लापरवाही" हुई.
केरल कांग्रेस ने गलती की स्वीकार
रिपोर्ट के अनुसार, जोसेफ ने बलराम के इस्तीफे और पार्टी की सभी सोशल मीडिया जिम्मेदारियों से हटने की पुष्टि की है. उन्होंने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया हेड को इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए था. पार्टी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन करेगी और भविष्य में इस तरह की गलती न हो इसके लिए सतर्कता बरतेगी.
बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में बड़ा बदलाव किया. सरकार ने GST के चार स्लैब में से 12% और 28% हटाकर सिर्फ दो 5% और 18% कर दिया. इसमें बीड़ी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया और सिगरेट को 40% स्पेशल जीएसटी के दायरे में डाल दिया.
क्या था बिहार का बीड़ी से जोड़ने का मतलब?
दरअसल, बिहार देश के प्रमुख बीड़ी उत्पादन केंद्रों में से एक है. इस उद्योग में देश भर में अनुमानित 70 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं. बिहार में इस साल चुनाव होना है. केरल कांग्रेस सोशल मीडिया हेड वीटी बलराम ने इसी पर चुटकी लेते हुए बीड़ी को बिहार से जोड़ते हुए पोस्ट किया. उनके कहना का मतलब था कि बीजेपी सरकार ने बीड़ी को इसलिए 18% जीएसटी के दायरे में रखा, क्योंकि बिहार में चुनाव का लाभ ले सके.
