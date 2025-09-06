Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

युवाओं में बढ़ रहा है हृदय रोग! Heart Attack से बचना है तो 20 की उम्र में ही शुरू कर दें ये 5 आदतें

Asia Cup 2025: इन दो मैदान पर खेले जाएंगे एशिया कप के सभी मुकाबले, देखें कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

BCCI ने Shreyas Iyer को दिया बड़ा गिफ्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे कप्तानी; यहां देखें पूरा स्क्वाड

टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया अहम बयान

एमएस धोनी पर हुक्का वाले आरोपों को इस दिग्गज ने किया खारिज, इरफान पठान के बयान पर बचा बवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

Viral: अंतिम संस्कार के अगले ही दिन घर लौटा जिंदा शख्स, गुरुग्राम से सामने आया सनसनीखेज मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

Homeभारत

भारत

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

VT Balram Resigns Amid Bidi-Bihar Post: वीटी बलराम केरल के थ्रीथला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं. उनके बीड़ी-बिहार वाले पोस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा था.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 06, 2025, 05:31 PM IST

'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

Kerala congress leader vt balram

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केरल कांग्रेस के नेता और पार्टी के सोशल मीडिया हेड वीटी बलराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बलराम ने हाल ही केंद्र सरकार द्वारा GST में किए गए बदलाव के संदर्भ में बिहार को बीड़ी से जोड़ने वाला एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा था. बीजेपी ने इसे बिहार की जनता का अपमान करने वाला बताया था. वीटी बलराम केरल के थ्रीथला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं.

केरल काग्रेस ने माना है कि बिहार को 'बीड़ी' से जोड़ने वाला विवादित पोस्ट बड़ी भूल थी. पार्टी इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगती है. साथ ही इस पोस्ट को हटा दिया गया है. इस पोस्ट के लेकर हंगामा मचा हुआ है. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि यह पोस्ट करने में "गलती और लापरवाही" हुई.

केरल कांग्रेस ने गलती की स्वीकार
रिपोर्ट के अनुसार, जोसेफ ने बलराम के इस्तीफे और पार्टी की सभी सोशल मीडिया जिम्मेदारियों से हटने की पुष्टि की है. उन्होंने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया हेड को इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए था. पार्टी सोशल मीडिया टीम का पुनर्गठन करेगी और भविष्य में इस तरह की गलती न हो इसके लिए सतर्कता बरतेगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में बड़ा बदलाव किया. सरकार ने GST के चार स्लैब में से 12% और 28% हटाकर सिर्फ दो 5% और 18% कर दिया. इसमें बीड़ी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया और सिगरेट को 40% स्पेशल जीएसटी के दायरे में डाल दिया.

क्या था बिहार का बीड़ी से जोड़ने का मतलब?
दरअसल, बिहार देश के प्रमुख बीड़ी उत्पादन केंद्रों में से एक है. इस उद्योग में देश भर में अनुमानित 70 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं. बिहार में इस साल चुनाव होना है. केरल कांग्रेस सोशल मीडिया हेड वीटी बलराम ने इसी पर चुटकी लेते हुए बीड़ी को बिहार से जोड़ते हुए पोस्ट किया. उनके कहना का मतलब था कि बीजेपी सरकार ने बीड़ी को इसलिए 18% जीएसटी के दायरे में रखा, क्योंकि बिहार में चुनाव का लाभ ले सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर
मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !
Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE