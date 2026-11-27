केंडल जेनर के ओम और त्रिशूल प्रिंट वाले कपड़े पर विवाद क्यों हो रहा है? जानिए सनातन धर्म में ॐ के पांच अवयव, अ-उ-म का रहस्य, त्रिदेव से संबंध और भगवान शिव के त्रिशूल का आध्यात्मिक महत्व.

अमेरिकी सुपरमॉडल केंडल जेनर (Kendall Jenner) इन दिनों अपने फैशन की वजह से नहीं, बल्कि एक धार्मिक प्रतीक को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह ब्लैक बिकिनी के ऊपर पीले और लाल रंग का एक कपड़ा पहने नजर आ रही हैं. इस कपड़े पर हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक ॐ और त्रिशूल के प्रिंट बने हुए हैं. तस्वीरें उनकी बहन काइली जेनर (Kylie Jenner) ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पहनावे को लेकर बहस शुरू हो गई.

कुछ भारतीय यूजर्स ने सवाल उठाया कि जिस ॐ और त्रिशूल को सनातन धर्म में आस्था और साधना का प्रतीक माना जाता है, उनका इस्तेमाल बीचवियर के तौर पर करना कितना उचित है. कुछ लोगों ने इसे धार्मिक प्रतीकों के प्रति असंवेदनशीलता बताया, तो कुछ ने यह सवाल भी उठाया कि क्या केंडल को इन प्रतीकों का धार्मिक महत्व मालूम है. हालांकि, इस मामले में केंडल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यह विवाद केवल एक सेलिब्रिटी के फैशन तक सीमित नहीं है. इसके बहाने उन प्रतीकों के महत्व पर भी चर्चा हो रही है, जो सनातन परंपरा में हजारों वर्षों से आस्था और आध्यात्मिक साधना का हिस्सा रहे हैं. आखिर ओम् को सभी मंत्रों का सार क्यों कहा जाता है? इसके भीतर कौन-से रहस्य छिपे हैं? भगवान शिव के त्रिशूल का क्या अर्थ है? आइए जानते हैं.

Kylie Jenner shared some pictures with Kendall Jenner, in which Kendall appeared to be wearing clothes featuring Hindu symbols like the Trishul (🔱) and Om (🕉️). Is Kendall genuinely interested in or following Hinduism, or is it simply a fashion choice? https://t.co/Ih399oMNfY November 25, 2026

ओम् को क्यों कहा जाता है सभी मंत्रों का मूल?

सनातन धर्म में ओम् को अत्यंत पवित्र ध्वनि और प्रतीक माना गया है. इसे ओंकार और प्रणव मंत्र के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ओम् केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और परम चेतना का प्रतीक है. यही वजह है कि पूजा-पाठ, यज्ञ, मंत्र जाप और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की शुरुआत अक्सर ओम् के उच्चारण से की जाती है.

ओम् का महत्व इतना व्यापक है कि इसे अनेक मंत्रों का केंद्र और आध्यात्मिक साधना का आधार माना जाता है. भगवान शिव की उपासना में भी ओंकार का विशेष स्थान है. शिव परंपरा में ओम् को परम तत्व और शिव चेतना से जोड़कर देखा जाता है.

माण्डूक्य उपनिषद में भी ओम् की विशेष व्याख्या मिलती है. इसमें ओंकार को भूत, वर्तमान और भविष्य यानी तीनों कालों का प्रतीक बताया गया है. इसके साथ ही उस परम अवस्था की भी चर्चा है, जो समय की इन तीन सीमाओं से परे है.

ओम् के पांच अवयवों में छिपा है सृष्टि का रहस्य

ओम् का स्वरूप देखने में भले ही एक अक्षर जैसा लगे, लेकिन इसकी आध्यात्मिक व्याख्या काफी गहरी है. पारंपरिक व्याख्याओं में इसके पांच अवयव बताए जाते हैं- अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु. इन पांचों को मिलाकर ओंकार का पूर्ण स्वरूप समझाया जाता है.

अकार: इसे सृष्टि की उत्पत्ति और आरंभ से जोड़ा जाता है.

उकार: इसका संबंध विकास, विस्तार और सृष्टि के संचालन से माना जाता है.

मकार: इसे समापन, विश्राम और अंततः परम तत्व में लीन होने का प्रतीक माना जाता है.

नाद: यह उस सूक्ष्म आध्यात्मिक ध्वनि का संकेत है, जिसे साधना और ध्यान की परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है.

बिंदु: इसे एकाग्रता, पूर्णता और परम चेतना के प्रतीक के रूप में समझा जाता है.

इस तरह ॐ का चिह्न केवल लिखने या सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अक्षर नहीं है. इसकी हर ध्वनि और संरचना के पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है.

अ, उ और म में समाए हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश

ओम् की तीन मूल ध्वनियां अ, उ और म भी धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं. एक प्रचलित आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार, इन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है.

इसमें अकार को ब्रह्मा की सृजन शक्ति, उकार को भगवान विष्णु की पालन शक्ति और मकार को भगवान शिव की संहार शक्ति से जोड़ा जाता है. सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और अंत- ये तीनों प्रक्रियाएं इसी व्याख्या मं समाहित मानी जाती हैं.

यही वजह है कि ओम् को संपूर्ण सृष्टि के चक्र का प्रतीक भी कहा जाता है. इसका अर्थ केवल किसी एक देवी-देवता की उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि सृजन, पालन और परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को व्यक्त करता है.

हालांकि, माण्डूक्य उपनिषद में ॐ की एक और गहरी व्याख्या मिलती है. इसमें अ, उ और म को जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से जोड़ा गया है. इन तीनों से आगे की अवस्था को तुरीय कहा गया है, जिसे चेतना का ऐसा स्वरूप माना जाता है जो सामान्य अनुभवों से परे है.

ओम् के उच्चारण से शरीर में क्यों महसूस होता है कंपन?

ओम् का महत्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है. योग और ध्यान की परंपरा में भी इसका उच्चारण महत्वपूर्ण माना जाता है. जब व्यक्ति ओम् का जाप करता है, तो अ, उ और म की ध्वनियां अलग-अलग तरीके से मुख और शरीर में कंपन पैदा करती हैं.

एक पारंपरिक व्याख्या के अनुसार, अकार के उच्चारण में कंपन का अनुभव शरीर के निचले हिस्से में, उकार में मध्य हिस्से में और मकार में ऊपरी हिस्से में महसूस किया जा सकता है. विशेष रूप से मकार के दौरान होंठ बंद करके ध्वनि निकालने से गूंज और कंपन का अनुभव होता है.

ध्यान और योग में इस ध्वनि का इस्तेमाल मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है. नियमित अभ्यास से कुछ लोगों को मानसिक शांति और तनाव में कमी महसूस हो सकती है. हालांकि, किसी बीमारी को ठीक करने या हार्मोन को नियंत्रित करने का दावा केवल ॐ के जाप के आधार पर नहीं किया जा सकता. इसे चिकित्सा का विकल्प नहीं समझना चाहिए.

त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक क्यों है?

केंडल जेनर के कपड़े पर ओम् के साथ त्रिशूल का निशान भी दिखाई दिया. हिंदू धर्म में त्रिशूल का सबसे प्रमुख संबंध भगवान शिव से है. शिव के स्वरूप में उनके हाथ में त्रिशूल दिखाई देता है. इसे उनका प्रमुख आयुध और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं में त्रिशूल को अधर्म और नकारात्मक शक्तियों के विनाश से जोड़कर देखा जाता है. इसके तीन शूलों की भी अलग-अलग आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं.

एक प्रचलित मान्यता के अनुसार, त्रिशूल के तीन शूल सत्व, रज और तम यानी प्रकृति के तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं. वहीं, एक दूसरी व्याख्या में इन्हें सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शक्तियों से जोड़ा जाता है. कुछ धार्मिक व्याख्याओं में त्रिशूल को भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक भी माना गया है.

भगवान शिव का त्रिशूल यह संदेश देता है कि सृष्टि की शक्तियां उनके अधीन हैं. यह शक्ति, संतुलन और बुराई पर विजय का प्रतीक है. यही कारण है कि शिव मंदिरों, धार्मिक चित्रों और शिवभक्तों की परंपराओं में त्रिशूल का विशेष स्थान है.

फैशन के लिए डिजाइन या आस्था का प्रतीक?

केंडल जेनर की तस्वीरों के बाद उठा विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है. दुनिया के फैशन जगत में अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों के प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है. लेकिन किसी समुदाय के लिए जो चिह्न पूजा, साधना और आध्यात्मिक विश्वास का हिस्सा है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए केवल एक डिजाइन हो सकता है.

यहीं पर सांस्कृतिक समझ और धार्मिक सम्मान की जरूरत सामने आती है. ओम् और त्रिशूल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं. इन्हें देखकर लोगों के मन में भगवान, पूजा और आध्यात्मिक साधना का भाव आता है. ऐसे में इनका इस्तेमाल करते समय उनके धार्मिक अर्थ और संवेदनशीलता को समझना जरूरी है.

हालांकि, किसी के कपड़े देखकर उसकी मंशा तय करना भी सही नहीं होगा. यह भी संभव है कि केंडल को इस प्रतीक के गहरे धार्मिक अर्थ की जानकारी न हो. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि वैश्विक फैशन में किसी दूसरे धर्म के प्रतीकों को शामिल करते समय सांस्कृतिक सम्मान का ध्यान कितना जरूरी है.

आखिरकार, ओम् महज एक डिजाइन नहीं और त्रिशूल सिर्फ एक आकृति नहीं है. इनके पीछे सनातन परंपरा की गहरी दार्शनिक सोच, धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक विरासत जुड़ी हुई है.