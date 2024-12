राजधानी दिल्ली में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है. केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की 18 से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा. इस योजना के तहत चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1000 रुपये की जगह हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे.

केजरीवाल ने समझा दर्द- आतिशी

इस फैसले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि इस देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनेता हैं, जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है. अगर अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए होते, तो वह पैसा ('महिला सम्मान योजना' के तहत 1000 रुपये) पहले ही महिलाओं के खातों में जा रहा होता. दिल्ली की महिलाओं ने उनसे कहा कि उन्हें ज़्यादा रकम की ज़रूरत है. इस मांग को पूरा करने के लिए भी केजरीवाल ने आज घोषणा की कि दिल्ली में उनकी नई सरकार बनने के बाद 2100 रुपये दिए जाएंगे.

'जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं'

अरविंद केजरीवाल ने एक बार जो वादा कर दिया वो होकर रहेगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली फ्री देंगे करके दिखा दिया. दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे करके दिखा दिया. सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना देंगे, करके दिखा दिया. बुजुर्गों को तीर्ख यात्रा कराएंगे, करके दिखा दिया. 2013 में आम आदमी पार्टी का नारा था बिजली हाफ पानी माफ. तब अरविंद केजरीवाल पर सब हंसते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया और दिल्ली की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने कायम रखा.

