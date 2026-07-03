कौन थे खाशाबा? आजाद भारत के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट, जिन पर बन रही है फिल्म

स्वतंत्र भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल दिलाने वाले महान पहलवान केडी जाधव की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'खाशाबा' का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया गया है.

पहलवान केडी जाधव ने आजाद हिंदुस्तान को उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल दिलाया था

उन्होंने साल 1952 के हेलसिंकी समर ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था

साल 2000 में उन्हें मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था

उनकी जिंदगी और संघर्ष पर बन रही फिल्म 1 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी

भारतीय खेल जगत के उस गुमनाम नायक की कहानी अब बड़े पर्दे पर आने वाली है, जिसने आजाद हिंदुस्तान को उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल दिलाया था. हम बात कर रहे हैं महान पहलवान के डी जाधव (खाशाबा दादासाहेब जाधव) की. जियो स्टूडियोज ने उनकी जिंदगी पर एक बायोपिक फिल्म बनाई है, जिसका नाम है 'खाशाबा'. हाल ही में इस फिल्म का एक बेहद ही दमदार टीजर रिलीज किया गया है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. इस टीजर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेकर्स ने मुख्य किरदार निभा रहे एक्टर का चेहरा पूरी तरह छुपा कर रखा है.

कौन थे खाशाबा दादासाहेब जाधव?

खाशाबा दादासाहेब जाधव भारत के एक ऐसे फ्रीस्टाइल पहलवान थे, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया. साल 1952 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुए समर ओलंपिक्स में उन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. उनसे पहले साल 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में दो सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन वह ब्रिटिश काल का समय था. इस तरह आजाद भारत की धरती पर पैदा हुए किसी एथलीट द्वारा जीता गया यह पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल था.

उस दौर में भारत को सिर्फ फील्ड हॉकी जैसी टीम स्पोर्ट्स में ही मेडल मिलते थे, ऐसे में अकेले अपने दम पर दुनिया के सामने तिरंगा लहराना बहुत बड़ी बात थी. हैरान करने वाली बात यह भी है कि खाशाबा देश के इकलौते ऐसे ओलंपिक विजेता हैं, जिन्हें आज तक कोई पद्म पुरस्कार नहीं मिला. हालांकि, साल 2000 में उन्हें मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

मिट्टी के अखाड़े से ओलंपिक के मंच तक

महाराष्ट्र के कराड के पास गोलेश्वर गांव में जन्मे खाशाबा की तकनीक अपने समय के बाकी पहलवानों से बिल्कुल जुदा थी. वे अपने पैरों की गजब की फुर्ती और पैंतरेबाजी के लिए जाने जाते थे. विपक्षी पहलवान जब तक कुछ समझ पाता, खाशाबा अपनी फुर्ती से उसे चित कर देते थे.

आगामी मराठी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'खाशाबा' में उनकी इसी अनोखी खूबी और जिंदगी के संघर्ष को दिखाया जाएगा. यह कहानी दर्शकों को महाराष्ट्र की लाल मिट्टी के पारंपरिक अखाड़ों से लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के मंच तक के उस जादुई सफर पर ले जाएगी, जिसे तय करना उस जमाने में किसी सपने जैसा था.

टीजर का सस्पेंस और फिल्म की रिलीज

फिल्म के टीजर में लीड एक्टर की कद-काठी और उनकी कुश्ती की झलक तो दिखती है, पर चेहरा सस्पेंस बना हुआ है. कयास लगाए जा रहे हैं कि मेकर्स इस रोल के जरिए किसी नए टैलेंटेड चेहरे को दुनिया के सामने लाने वाले हैं. यह फिल्म सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह आजादी के दौर के उस संघर्ष को भी दिखाएगी जहां सुविधाओं की भारी कमी और आर्थिक तंगहाली के बावजूद एक इंसान अपने पक्के इरादे से इतिहास रच देता है. ये फिल्म 1 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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