Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Road Accident: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर कोहरा बाइक सवार युवाकों के लिए काल बन गया. कोहरे की वजह से ट्रेक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई.

Road Accident: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर घने कोहरे के चलते एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में तेद रफ्तार बाइक औ टैक्टर से टकरा गई. घटना में मौके पर तीन युवकों की मौत हो गई वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. जिसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. ये घटना पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के बरइसा गांव के पास हुआ है.

बाइक सवार

बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर चार युवक सवार होकर कहीं जा रहे थे. इसी दौरान कोहरा की वजह से आगे चल रहे ट्रैक्टर में बाइक जा भिड़ी. टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनो सभी युवक सड़क पर गिर पड़े. जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान जितेंद्र रैदास पुत्र गोपी रैदास, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बरैसा, अनिल रैदास पुत्र राममूरत, उम्र 23 वर्ष, निवासी हिनोता और एक अन्य युवक के रूप में हुई है. वहीं इस हादसे में चन्द्र रैदास पुत्र प्रेमचंद, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बरैसा, थाना पश्चिम शरीरा गंभीर रूप से घायल है. घायल का इलाज अस्पताल में जारी है. जैसे ही इस दर्दनाक हादसे की खबर गांव वालों को लगी परिजनों में कोहराम मच गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. मामले में कौशांबी सीओ जेपी पांडे ने बताया कि एक ही बाइक से चार लोग सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर में भीड़ गए. जिसमें चारों लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल भेजा गया. लेकिन तीन की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर है उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

