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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

डिलीवरी के 6 दिन बाद 3 बेटियों के साथ ऑफिस क्यों पहुंच गईं कलेक्टर, होने लगी ये चर्चा... जानें कौन हैं IAS मेघाश्री?

कर्नाटक की महिला आईएएस अधिकारी मेघाश्री इन दिनों चर्चा में है, जिसका कारण है कि डिलीवरी के 5 दिनों बाद ही काम शुरू करना. वह वायनाड की जिला कलेक्टर हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 16, 2026, 10:37 AM IST

डिलीवरी के 6 दिन बाद 3 बेटियों के साथ ऑफिस क्यों पहुंच गईं कलेक्टर, होने लगी ये चर्चा... जानें कौन हैं IAS मेघाश्री?

अपनी बेटियों साथ कार्यालय पहुंची आईएएस मेघाश्री.

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  • कर्नाटक की आईएएस अधिकारी मेघाश्री इन दिनों चर्चा में है 
  • वह वायनाड की जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं 
  • 2024 में उन्हें वायनाड का डीएम नियुक्त किया गया था 
  • आइए जानतें हैं कि वह चर्चा में क्यों हैं? 

केरल में एक महिला आईएएस अधिकारी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. वह डिलीवरी के बाद छुट्टी लेने के बजाए 6 दिन बाद ही ऑफिस आ गईं. वायनाड की जिला कलेक्टर मेघाश्री डी.आर. इन दिनों अपने काम के साथ-साथ एक अलग वजह से भी चर्चा में हैं. 25 अगस्त को तीसरी बेटी को जन्म देने के महज 6 दिन बाद उन्होंने दोबारा अपना प्रशासनिक काम संभाल लिया. आइए जानते हैं कि आईएएस मेघाश्री डीआर कौन हैं और उन्होंने कब यूपीएससी क्रैक किया था. 

आज वह चेल्सासिनि वी. को चार्ज सौंपकर दो महीने के मैटरनिटी लीव पर चली जाएंगी. कल वह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपने विदाई समारोह के दौरान  अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर पहुंचीं थी. इनमें उनकी नवजात बेटी भी शामिल थी. 

डिलीवरी के 6 दिन बाद क्यों काम पर लौटीं?

आईएएस मेघाश्री के मुताबिक, डिलीवरी के बाद काम पर लौटने का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय था. उन्होंने इसे किसी असाधारण उपलब्धि के तौर पर पेश करने से भी इनकार किया. उनका कहना है कि मैटरनिटी लीव लेना जरूरी नहीं है और इसका फैसला हर व्यक्ति की परिस्थितियों, स्वास्थ्य और जरूरत के आधार पर होना चाहिए.

ias meghashree

डिलीवरी के 5 दिन बाद शुरू कर दिया काम 

उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को डिलीवरी के बाद उन्होंने करीब पांच दिन आराम किया और 1 सितंबर से कैंप ऑफिस से काम शुरू कर दिया था. उनके मुताबिक, जिले से जुड़ी कई ऐसी फाइलें थीं, जिन पर जिला कलेक्टर की मंजूरी जरूरी थी. इसी वजह से उन्होंने घर से ही प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया.

काम पर लौटने के बाद भी उनकी नियमित प्रशासनिक गतिविधियां जारी रहीं. हाल ही में उन्होंने कॉलेज के छात्रों के साथ ऑनलाइन बातचीत भी की थी. यह उनके नियमित कार्यक्रम 'गुड मॉर्निंग कलेक्टर' का हिस्सा था. मेघाश्री सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं. 

कब मिली थी वायनाड की कमान?

उन्हें 10 जुलाई 2024 को वायनाड जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया था. पदभार संभालने के कुछ ही समय बाद 30 जुलाई 2024 को जिले में विनाशकारी भूस्खलन हुआ था. इस आपदा के बाद बचाव और राहत अभियान में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही. मेघाश्री ने राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासनिक प्रयासों का नेतृत्व किया.

ias meghashree

कौन हैं IAS मेघाश्री?

मेघाश्री कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की रहने वाली है. उन्होंने 2016 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और उनका चनय भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया. वह 2017 बैच कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं.

उन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीई की डिग्री हासिल की है. बीई के बाद उन्होंने तीन साल कर नौकरी की और फिर जाॅब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने लगीं. अब दो महीने की मैटरनिटी लीव

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