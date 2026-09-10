कर्नाटक में 37 साल बाद हटा छात्र संघ चुनाव से बैन... जानें क्यों लगाई थी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पर रोक

Karnataka Student Union Election: कर्नाटक में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. 37 साल से चुनाव पर लगे प्रतिबंध को राज्य सरकार ने कुछ शर्तों से साथ हटा दिया है. वहीं छात्र संघ चुनाव में छात्राओं के लिए पद भी आरक्षित किए गए हैं.

कर्नाटक में 37 साल बाद फिर से छात्र संघ चुनाव होंगे

चुनाव पर लगे प्रतिबंध को राज्य सरकार ने हटा दिया है

वहीं छात्राओं के लिए पद भी आरक्षित किए गए हैं

आइए जानते हैं कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया था?

Karnataka Student Union Election: कर्नाटक में 37 वर्षों से छात्र संघ चुनावों पर लगा प्रतिबंध अब खत्म होने जा रहा है. राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही राज्य के डिग्री और प्री-यूनिवर्सिटी (PU) कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव दोबारा कराने का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव पूरी तरह गैर-राजनीतिक तरीके से कराने पर जोर दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 37 साल पहले क्या हुआ था, जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पर बैन लगा दिया गया था.

कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों के बैनर और मंच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. सरकार का मकसद छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देना है, लेकिन कैंपस को राजनीतिक दलों की सीधी गतिविधियों से दूर रखना है.

छात्र संघ में कितने और कौन-कौन से होंगे पद?

डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने बताया कि प्रत्येक कॉलेज के छात्र संघ में एक प्रेसिडेंट, दो वाइस-प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, दो जॉइंट सेक्रेटरी और 6 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी. इस तरह छात्र संघ में कुल 12 पद होंगे. वहीं छात्र संघ में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ पद आरक्षित करने का भी फैसला किया है.

ये पद महिलाओं के लिए होंगे रिजर्व

इसके तहत एक वाइस-प्रेसिडेंट, एक जॉइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. वहीं राज्य सरकार के अनुसार छात्र संघ चुनावों में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा.

कर्नाटक सरकार ने छात्र संघ चुनाव को अनिवार्य नहीं बनाया है. डिप्टी सीएम के मुताबिक, अगर किसी कॉलेज के छात्र चुनाव कराना चाहते हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट को छात्र संघ का चुनाव कराना होगा. वहीं, अगर छात्र चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है.

छात्रों की मांग पर होंगे काॅलेजों में चुनाव

इस प्रावधान के जरिए सरकार ने कॉलेजों को स्थानीय परिस्थितियों और छात्रों की इच्छा के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति दी है. यानी सभी कॉलेजों में चुनाव कराने का फैसला छात्रों की मांग और सहमति के आधार पर किया जा सकेगा.

राजनीतिक छात्र संगठनों के बैनर पर रोक

छात्र संघ चुनाव में सबसे अहम शर्त राजनीतिक जुड़ाव को लेकर रखी गई है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार किसी ऐसे छात्र संगठन के बैनर तले प्रचार नहीं कर सकेंगे, जिसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से है.

राजनीतिक छात्र संगठन के सदस्य लड़ सकेंगे चुनाव

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी छात्र का किसी छात्र संगठन का सदस्य होना अपने आप में उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं बनाएगा. जी. परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार किसी छात्र संगठन का सदस्य है तो वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे किसी राजनीतिक छात्र समूह के बैनर या मंच का इस्तेमाल नहीं करना होगा.

किसने की चुनाव कराने की सिफारिश?

कर्नाटक में छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव इसी साल की शुरुआत में राज्य के बजट भाषण के दौरान रखा गया था. इसके बाद इस पूरे मामले पर विचार करने के लिए सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया था.

सब-कमेटी ने छात्र संघ चुनाव की व्यवस्था, चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप और कैंपस में अनुशासन जैसे मुद्दों पर विचार किया, जिसके बाद समिति ने पहले चरण में राज्य के सभी डिग्री और PU कॉलेजों में कैंपस चुनाव कराने की मंजूरी देने का फैसला किया. अब कैबिनेट ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.

37 साल पहले क्योंं लगाया गया था प्रतिबंध?

कर्नाटक में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध करीब 37 साल पहले, 1989 में लगाया गया था. उस समय कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र राजनीति से जुड़ी हिंसा और झड़पों की कई घटनाएं सामने आई थीं. चुनाव के दौरान गुटबाजी और विवादों के कारण काॅलेज व यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल खराब हो रहा था.

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी. इसके बाद लंबे समय तक कॉलेजों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अलग-अलग वैकल्पिक व्यवस्थाएं चलती रहीं, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हुए.

वहीं, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि काॅलेज कैंपस में चुनावी प्रक्रिया दोबारा शुरू होने के बाद वही हिंसा और राजनीतिक हस्तक्षेप न लौटे, जिसके चलते 1989 में इन पर प्रतिबंध लगाया गया था.