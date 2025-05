Dr Subbanna Ayyappan Death: कर्नाटक के श्रीरंगपटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुब्बन्ना अय्यप्पन (70) का शव मिला है. वे कई दिनों से लापता थे. उनका शव श्रीरंगपटना में साईं आश्रम के पास कावेरी नदी में मिला. फिलहाल पुलिस की टीम ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. इसके अलावा मामले की जांच की जा रही है.

मांड्या पुलिस के अनुसार, 'डॉ. सुब्बन्ना अय्यप्पन मैसूर के विश्वेश्वर नगर औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और 7 मई को अपने घर से लापता हो गए थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं. श्रीरंगपटना पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शनिवार शाम को नदी में एक अज्ञात शव देखे जाने की सूचना मिली थी. जब वे मौके पर पहुंचे और शव को नदी से निकाला तो वैज्ञानिक की पहचान हो गई. अय्यप्पन का स्कूटर नदी किनारे मिला था.'

पुलिस के मुताबिक, 'शनिवार शाम को कावेरी नदी में एक अज्ञात शव देखे जाने की सूचना मिली थी. जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो फिर शव को नदी से बाहर निकाला गया. इसके बाद शव की पहचान कराई गई तो उनकी पहचान वैज्ञानिक डॉ. सुब्बन्ना अय्यप्पन के रूप में की गई. कृषि वैज्ञानिक सुब्बन्ना का स्कूटर भी नदी के किनारे से मिला है. वहीं, मंड्या पुलिस ने बताया कि पुलिस को शनिवार शाम नदी में एक अज्ञात शव देखे जाने की सूचना मिली थी. जब वे मौके पर पहुंचे और नदी से शव निकाला, तो वैज्ञानिक की पहचान हुई. अय्यप्पन का स्कूटर नदी के किनारे मिला था. पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें - Uniform Civil Code: 'अब देश में UCC लागू करने का समय..', कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी

Srirangapatna, Karnataka | Renowned agricultural scientist and Padma Shri awardee Dr. Subbanna Ayyappan (70), who was missing was found dead, his body found in the Cauvery river near Sai Ashram in Srirangapatna. He was living with his wife in Vishweshwara Nagar industrial area of…