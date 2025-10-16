स्कूलों-कॉलेजों में नहीं होंगे RSS के कार्यक्रम! कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 साल की जेल का होगा प्रावधान

BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये
मंत्री प्रियांक खगरे ने हाल ही में सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की हैं.
कर्नाटक सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी में है. इस बिल का नाम है 'रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रिमाइसेस एंड प्रॉपर्टीज बिल 2025'. इसका मकसद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे संगठनों की सरकारी प्रॉपर्टीज में होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है. दरअसल, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियंक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से आग्रह किया था कि वह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों व गतिविधियों में भाग लेने से सख्ती से रोकें.
किसी भी राजनीतिक गतिविधि में नहीं होगा शामिल
उन्होंने अपने इस आग्रह को मजबूती देने के लिए कर्नाटक सिविल सेवा(आचरण) नियमों का हवाला दिया था. प्रियंक खरगे ने 13 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में नियमों की कुछ पंक्तियां बताई, जिनमें कहा गया है "कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा, या उससे अन्यथा संबद्ध नहीं होगा और न ही किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा एवं न उसकी सहायता के लिए चंदा देगा या किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा."
स्पष्ट निर्देश किए जारी
प्रियांक खरगे ने कहा है इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा गया हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आरएसएस और अन्य ऐसे संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने आग्रह किया, "इसलिए राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आरएसएस और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में भाग लेने से सख्ती से रोका जाना चाहिए."
